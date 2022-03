Petit: «Não fomos a equipa que costumamos ser»

O treinador do Boavista, Petit, não gostou da exibição da sua equipa no empate (0-0) na casa do Belenenses SAD e evidenciou-o.

"Não fomos a equipa que costumamos ser. Tivemos pouca intensidade no jogo, fomos pouco agressivos, falhámos passes e tivemos muita precipitação quando tínhamos melhores soluções. É um ponto que levamos, mas, dentro do que já fizemos, não fizemos por merecer outro resultado. Hoje desligámos, nunca estivemos no jogo, com muitas perdas de bola. Vínhamos de uma sequência a criar golos e com muita intensidade. Desde que cheguei, foi o pior jogo que fizemos. Muita precipitação, muitos passes errados, pouca gente a chegar à frente e setores distantes uns dos outros. Sabíamos o que o Belenenses SAD queria fazer, que era chamar-nos e ir em profundidade. Tentámos corrigir ao intervalo, tivemos mais bola, andámos mais perto da área, mas faltou maior critério. Remates a 30 ou 40 metros da baliza não fazem qualquer sentido", fundamentou o técnico dos axadrezados.