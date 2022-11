Petit: «Não fomos os melhores mas agora também não somos os piores»

O Boavista desloca-se este domingo a Vila do Conde (15h30) para defrontar o Rio Ave com o objetivo de regressar às vitórias no campeonato e que fogem desde a vitória frente ao Sporting, no passado mês de setembro. Petit admite que o período não é o melhor, mas espera uma resposta positiva."Não foi o mês de outubro que queríamos, são ciclos que todos os clubes atravessam, mas estivemos perto de vencer alguns jogos. Já analisámos o que não esteve tão bem e sabemos o que teremos de fazer de diferente. Vai ser um campeonato competitivo, exigente e diferente do que costuma ser. Não fomos os melhores, mas também agora não somos os piores. O Rio Ave vem de um jogo menos positivo, mas tem sido uma equipa forte em casa, tem jogadores de qualidade interessante e esperamos um jogo difícil. Queremos dar uma boa resposta para conquistar os 3 pontos.""Marchar golos e não sofrer. Contra o Vizela podíamos ter feito o terceiro de penálti, mas não conseguimos. Tirámos ilações positivas e trabalhámos para corrigir o que de menos bom fizemos. Por vezes há pormenores que fazem a diferença.""Temos um plantel mais competitivo em termos de posições. Já estamos com quatro meses de trabalho e tentamos sempre equilibrar os setores, vendo os que nos podem dar as melhores soluções em termos estratégicos. Contra o Vizela fizemos o mais difícil. Marcámos e depois sofremos a seguir. Dei uma mensagem aos jogadores ao intervalo para mudar. Mudámos de sistema, ficámos mais agressivos em termos ofensivos e fizemos o segundo golo. É com isso que queremos trabalhar. Temos jogadores que nos dão qualidade.""Temos trabalhado o 4x3x3 e o 3x4x3 ao longo dos meses. Temos jogadores que nos permite alterar. Contra o Vizela foi o primeiro jogo em que entrámos num 4x3x3 e depois mudámos para 4x4x2.""Trabalhamos todos os dias os penáltis. Também já falhei um num Mundial e sei que é difícil.""Às vezes quando somos mais duros, é no sentido de sermos mais agressivos com bola. Conhecemos o nosso plantel e sabemos que temos de estar concentrados do primeiro ao último minuto. Um plantel é como tratar de um filho. Fazer ver o que não esteve bem. Às vezes damos no duro e outras vezes um elogio."