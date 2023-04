Petit: «Não podemos estar à sombra dos 30 pontos»

Petit fez esta manhã a antevisão do jogo deste domingo, às 15h30, no Funchal, frente ao Marítimo, adversário que o treinador do Boavista considera "forte", apesar da posição que os insulares ocupam na tabela, onde estão neste momento no 16º lugar."Vamos ter pela frente um Marítimo forte, que está a tentar recuperar do lugar que ocupa neste momento. Tiveram agora mais tempo para trabalhar o seu processo e conhecer também melhor a nossa equipa. Esperamos um jogo extremamente difícil e sabemos que nos últimos oito jogos na Madeira só ganhámos um para a Taça da Liga, portanto esperamos mais um jogo complicado"."É um motivo de orgulho os nossos jogadores irem às seleções, é sinal do bom trabalho que têm feito no clube e isso é bom para todos. Temos de trabalhar com quem fica e o processo não muda, claro que gostávamos de estar com todos, mas esperamos dar uma boa resposta. Nunca sabemos se as paragens são boas ou más, depois do Sporting isso aconteceu connosco, pois ganhámos e após a paragem perdemos em Famalicão. O mais importante é manter a mentalidade ganhadora, pois não queremos estar à sombra dos 30 pontos que temos neste momento"."Nós treinadores estamos atentos a tudo, claro que olhamos para a tabela e vemos quem está à frente ou atrás, mas é como disse há pouco, pois não queremos estar à sombra dos 30 pontos que já temos nesta altura do campeonato. Vamos entrar no último terço do campeonato e o mais importante é olhar para dentro da nossa casa, percebendo o que podemos fazer e controlar. E isso é sempre o próximo jogo. Temos de ser ambiciosos porque esta casa assim o exige e a última imagem é sempre a que fica. Queremos muito mais do que estes 30 pontos e é com essa mentalidade que vamos encarar esta fase final do campeonato"."Alguns jogadores vieram mais tarde das seleções, mas está tudo bem. O Yusupha vamos ver amanhã, mas vai connosco. Os jogadores ainda não sabem quem vai jogar, portanto não posso avançar nada sobre isso. Tivemos agora uma baixa de última hora, não vou dizer quem é, mas trata-se de um jogador que tem sido importante na nossa equipa e não pode ir a jogo".