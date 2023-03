Petit: «O empate já era curto... Foi um resultado injusto»

Petit mostrou-se desiludido com o desaire sofrido pelo seu Boavista diante do Famalicão , considerando o resultado "injusto" perante aquilo que se viu no relvado do Bessa."É um resultado injusto face àquilo que foi o encontro, pois tivemos sempre o controlo durante a primeira parte. Não tivemos ocasiões claríssimas, mas muitas aproximações [à área contrária], que poderíamos ter definido de outra forma, sendo que não demos muitas hipóteses ao Famalicão de chegar perto da nossa baliza. Entrámos melhor na segunda parte e tivemos aquela perdida [de Yusupha] a dois metros da baliza, que não podemos falhar. Quando os encontros estão um bocado amarrados, temos de 'matar' essas oportunidades e ser mais agressivos no momento da finalização", começou por dizer."Pouco depois, sofremos um penálti nascido a partir de um pontapé do guarda-redes [do Famalicão] e esse erro saiu-nos caro, pois causou o primeiro golo. A equipa abanou um bocado com o 2-0, mas mudámos, fizemos o 2-1 e ainda tivemos ocasiões para igualar. O empate já era curto... Foi um resultado injusto. Poderíamos ter sido mais intensos a circular a bola na primeira parte, mas não é fácil penetrar no bloco baixo do Famalicão. Estamos tristes. Vamos ver e trabalhar nestes 15 dias sobre os erros que cometemos.""Não é a primeira vez e são muitos jogos a falhar [golos] na pequena área. Lembro-me de um jogo em Vila do Conde [na derrota por 1-0 com o Rio Ave, da 12.ª jornada], no qual o Yusupha tem quatro/cinco ocasiões na pequena área. Temos de nos concentrar mais".