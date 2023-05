Petit: «O mais importante é acabar bem a época»

Petit fez esta manhã a antevisão do jogo com o Estoril, da 31ª jornada da Liga Bwin, que decorre este sábado, a partir das 18 horas no Estádio do Bessa."Claro que sim, pois nós todos os dias temos de dar o nosso melhor e enquanto não termina a época vamos continuar assim. Há quatro jogos pela frente com 12 pontos em disputa e queremos acabar o mais acima possível. Estamos com a mesma ambição desde o primeiro dia e é isso que tenho passado aos jogadores, focando a importância de acabar o campeonato e isso passa também por fazer um bom jogo com o Estoril e voltar às vitórias, depois de um bom jogo que fizemos na semana passada, mas perdemos.""Fizemos como sempre fazemos todas as semanas, analisámos o que foi bem feito no jogo e o que podemos corrigir para estar mais fortes. Trabalhámos sobre isso, como fazemos sempre.""Espero um Estoril com qualidade, apesar da posição que ocupa e de onde tenta sair. Um Estoril que tem muitos jogadores jovens que já jogaram em grandes clubes. Vai ser um adversário difícil. Tem um treinador que deu novas nuances à equipa, mas como sempre colocamos mais o foco no que está ao nosso alcance e no que nós podemos fazer para conseguirmos um bom jogo e conquistar o objetivo.""Nós falamos sempre sobre isso. Trabalhamos no que podemos preparar e claro que temos falado com a administração da SAD. Tenho mais um ano de contrato, mas o meu foco é mais no jogo de amanhã com o Estoril, porque já passei muito por isso e a última imagem é a que fica. O mais importante é acabar bem a época.""É um jogador com qualidade, tem 21 anos e passou praticamente uma época sem jogar na Alemanha, mas mesmo assim está a evoluir muito connosco. É verdade que não tem tido as oportunidades que certamente queria, mas apanhou um Yusupha a fazer a sua melhor época e isso não é fácil. O Bozeník sempre que tem sido chamado tem demonstrado que está preparado e tem dado uma boa resposta. Vai ter a sua oportunidade neste jogo e espero que faça golos porque um avançado vive de golos. Além disso, ele é um atleta exemplar, que aprendeu rápido português, é sempre o primeiro a chegar e o último a sair."Ele ainda não tomou essa decisão, creio que tem falado com a administração, mas mais importante que isso é dar-lhe os parabéns pelo seu percurso, que foi o que fiz agora antes de vir à conferência e eles ficaram lá em cima a comer o frango e as bifanas… É de louvar o que o Bracali tem feito, pela qualidade e competência que tem demonstrado. Eu também fui jogador e sei que se um dia deixas de ter o prazer de te levantar e ir ao treino esse é o primeiro sinal… Mas desde que ele se sinta bem e continue a estar com a alegria que demonstra em vir todos os dias treinar, isso é o mais importante. Sinto que ele ainda tem essa alegria."