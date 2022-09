Petit: «O mais importante era dar continuidade ao nosso trabalho e conseguir os três pontos»

Petit, treinador do Boavista, analisou o triunfo em Arouca (1-2), ante a turma local, e a dificuldade que os axadrezados tiveram em levar de vencido um conjunto de Armando Evangelista que teve apenas 10 elementos desde os 11 minutos."Não é fácil jogar contra 10, nem contra nove, mas mudámos algumas coisas ao intervalo com as entradas do Martim Tavares e do Salvador Agra, depois de termos sofrido e empatado na primeira parte. Tentámos dar mais consistência em termos ofensivos perto da área com o Martim, Salvador, Róbert Bozelík e o Bruno Lourenço para que os laterais pudessem passar nas costas. O Arouca baixou o bloco, é normal que não seja fácil criar muitas situações, o mais importante foi conseguir os três pontos, tinha dito que ia ser um jogo difícil contra uma equipa difícil. O mais importante era dar continuidade ao nosso trabalho e conseguir os três pontos. Do grupo que aqui estava hoje, 10 jogadores não estavam na época passada, é normal que o processo esteja a demorar para os jogadores que chegaram, mas é com vitórias que se melhora a qualidade. Podíamos ter criado mais situações, sofremos no final, mas o mais importante foi conseguir os três pontos", explicou o treinador das panteras."Tanto o Martim como outros jogadores no plantel, que no ano passado estavam a disputar o campeonato de juniores, estão a trabalhar connosco. O Martim é um miúdo inteligente, trabalha bem, hoje esteve ele, amanhã pode estar o Joel. Estamos atentos a estes jovens, queremos melhor a formação do Boavista.""O quarto lugar é um reflexo do trabalho e do caminho que estamos a traçar desde que estou aqui, juntamente com a estrutura. Esta casa sempre teve essa ambição, consegui feitos extraordinários aqui como jogador e é este o nosso caminho: trabalhar todos os dias, melhorarmos individual e coletivamente. Temos seis jogos, 12 pontos, a nossa ambição é lutar por três pontos para a semana contra o Sporting".