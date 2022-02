Petit: o treinador que "veste a pele" do Boavista renovou por mais uma época

O Boavista anunciou esta manhã a ampliação do contrato de Petit, que terminava no final da próxima temporada de 2022/23 e foi prolongado por mais um ano, até junho de 2024.

“Decidimos renovar por mais uma época e o argumento é fácil: o excelente trabalho que o Petit e a sua equipa técnica têm feito, interiorizando o espírito do Boavista. O trabalho está à vista de todos e tenho de dar razão a quem me criticou por andarmos sempre a mudar de treinador, por razões de circunstância, mas isso vai acabar porque encontramos um treinador que veste a pele do Boavista, que tem a alma do clube, que conhece melhor o clube do que o próprio presidente. Faz todo o sentido que este seja um casamento para durar, com um projeto a longo prazo”, disse o presidente Vítor Murta.

“É um sinal de confiança no que se tem vindo a trabalhar neste dois meses desde que voltámos ao Boavista. É uma aposta na continuidade. Estamos perante um Petit mais experiente e mais conhecedor do que é a realidade no futebol. Sabemos o que queremos para o futuro. Vamos apostar na formação. Temos o Alfredo Castro e o Jorge Couto que conhecem também muito bem o clube e vamos estar atentos a tudo o que é a formação. O clube está a crescer em termos de infraestruturas, está a ser feito um esforço nesse sentido. Acima de tudo estou bastante feliz, porque estou na minha casa e é um voto de confiança no meu trabalho”, garantiu Petit.