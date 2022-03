Petit: «Olhamos sempre para cima e nunca para baixo»

Na antevisão à partida com a Belenenses SAD, Petit admitiu estar à espera de um jogo difícil, frente a uma equipa complicada de prever, mas garantiu que o Boavista vai dar continuidade ao bom momento de forma, com o intuito de se aproximar da primeira metade da tabela classificativa.Um jogo difícil contra uma equipa que conheço, mas o mais importante é o que podemos fazer e o que estamos a fazer dentro destas semanas longas em que temos trabalhado, em termos de progressão da equipa, tanto a nível coletiva como individual. A Belenenses SAD tem mudado de sistemas e jogado com jogadores diferentes, mas estamos habituados a jogar contra diferentes sistemas. Não sabemos bem aquilo que podemos apanhar amanhã, mas temos de nos focar em nós e no que podemos fazer. Espero um jogo extremamente difícil, mas o pensamento está sempre na vitoria, é essa a nossa ambição e a resposta que queremos dar.É um treinador que trabalhou comigo durante época e meia, um rapaz ambicioso e com qualidade, mas agora está do outro lado. Nós, como equipa técnica, trabalhamos sempre da mesma maneira, tentando ver o que podemos explorar da Belenenses SAD e onde é que eles nos podem causar dificuldades dentro das suas dinâmicas, mas o foco está no que temos de fazer, naquilo que trabalhamos durante a semana e nas soluções que os jogadores nos oferecem, sem fugir muito ao nosso padrão e ideias. Estamos num bom momento de forma, somos uma equipa com muita intensidade, criamos muitas oportunidades e temos vindo sempre a fazer golos. Estarmos sempre atrás do resultado é algo que temos de analisar e evitar. Amanhã esperamos entrar bem no jogo, fazer golo primeiro e ficar numa situação diferente da dos últimos jogos.É um jogo que vale três pontos e vamos com a ambição de os conquistar. Podemos distanciar-nos dos lugares de baixo, mas também encurtar a distância para os lugares de cima, porque estamos a meio da tabela. Podemos dar o salto para os 29 pontos e estar mais perto da primeira metade da tabela classificativa. Olhamos sempre para cima e nunca para baixo. É essa a nossa mentalidade. Temos de ser ambiciosos.Temos o plantel quase todo disponível. Uma ou outra duvida, com queixas de um ou outro jogador, mas temos o plantel quase todo disponível.Temos que nos adaptar. Ao longo destes meses, tivemos sempre lesões e castigos e às vezes não dá muita margem para trabalhar. Trabalhamos esses sistemas, com a alteração de três para dois centrais, mas tentamos encontrar peças que se possam encaixar e combinar durante o jogo, tanto no meio-campo como nas alas. Treino é importante para procurar tirar o melhor de cada um e ganhar melhor conhecimento dos jogadores. Isso permite-nos que dentro do jogo possamos ir alternando.