Petit: «Os 26 pontos estão dentro do que esperávamos»

O treinador do Boavista, Petit, analisou o empate (0-0) caseiro diante do Casa Pia a contar para a 20ª jornada da Liga Bwin."Entrámos muito bem no jogo, com boas dinâmicas, boa circulação, criámos muitas oportunidades e tivemos bolas no ferro. O nulo ao intervalo já era injusto. Na 2ª parte, sabíamos que o Casa Pia ia mudar um pouco o jogo, a entrada do Beni deu-lhes mais intensidade. Depois a expulsão impediu-nos de ter mais bola, mas continuamos a ter oportunidades. É um resultado totalmente injusto para aquilo que fizemos. Dei os parabéns aos jogadores por aquilo que criaram. Temos mudado o sistema, variado jogadores fruto de lesões e castigos, e eles têm dado boa resposta nos últimos encontros. Têm de estar orgulhosos do que foi feito. Queríamos muito estes três pontos, para chegar aos 28 pontos. Os 26 estão dentro do que esperávamos, mas podíamos ter mais. Há que continuar a fazer crescer e evoluir os jogadores", referiu o técnico dos axadrezados."É um jogador rápido, vertical, que pode fazer o corredor como lateral ou extremo. Hoje optamos por usá-lo no corredor direito. Tentamos usar o Mangas e Salvador para fixar os alas do Casa Pia e criar superioridade no jogo interior. Estou muito satisfeito com ele e com todos os jogadores."