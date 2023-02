Petit: «P. Ferreira está a ganhar confiança mas estamos preparados para lutar pelos três pontos»

Depois da visita à Luz, o Boavista volta a jogar fora de casa, este domingo, diante do P. Ferreira (18 horas). Na antevisão à partida, o técnico Petit sublinhou o bom momento da equipa às ordens de César Peixoto, abordou as constantes mudanças forçadas no seu onze e o desejo de voltar a conhecer o sabor da vitória em jogos longe do Bessa."As expectativas são sempre boas. Vamos disputar o jogo pelo jogo e com a mesma ambição de sempre, de conquistar os três pontos. Estamos completamente focados no P. Ferreira. A semana de trabalho foi mais curta, mas deu para corrigir alguns pormenores dos jogos fora de casa e preparar o P. Ferreira, que vem crescendo em termos de qualidade de jogo, uma qualidade que é condizente com a tabela classificativa, e que vem de uma vitória boa no Estoril. Estão a ganhar confiança, mas nós sabemos o que temos de fazer e queremos realizar um bom jogo amanhã, dentro do que tem sido a nossa forma de jogar, sabendo que teremos pela frente um adversário difícil, mas estamos preparados para lutar pelos três pontos.""Temos analisado a nossa performance sobretudo fora de casa. Em casa, temos sido mais consistentes em termos de equilíbrio ofensivo e defensivo. Fora de casa, poderíamos ter mais alguns pontos, mas o "se" não existe, mas há que ver aquilo que fizemos. Em Guimarães, estivemos a ganhar a jogar com menos um, no Estoril também com menos, contra o Santa Clara também estivemos a ganhar e no Rio Ave tivemos oportunidades para não perder. É este o balanço que temos analisado fora de casa. Também temos tido alguns impedimentos de jogadores, por castigos ou lesões, que não nos permitem ter a mesma estrutura em termos defensivos. Nós analisamos e corrigimos, preparamos os jogadores da melhor maneira para que o equilíbrio a nível defensivo e ofensivo seja mais consistente. Fazemos muitos golos, somos a sexta equipa com mais golos, com mais ataques e bolas na barra, mas depois tem de haver um maior equilíbrio na defesa, temos de estar mais organizados e concentrados na transição, porque os detalhes fazem muita diferença. Os jogadores trabalham durante a semana para não cometer os mesmos erros.""É claro que nós queremos ter sempre todos os jogadores disponíveis. Desde a paragem para o Mundial, nós mudámos um pouco a nossa estrutura, na Taça da Liga passamos para um 4-3-3, ou por vezes um 4-4-2, e não tendo esses mesmos jogadores, temos de trabalhar sempre em função dos jogadores que vão jogar naquela posição e não é fácil. É mais fácil quando tens sempre os mesmos quatro, porque vão ganhando rotinas, processos e conhecimento entre si vai melhorando. Se houver um ou dois jogadores a mudar por castigos, torna-se mais difícil, porque são jogadores diferentes. Um pode ser mais rápido, outro mais agressivo sobre o avançado, um lateral pode ser mais forte no jogo interior, mas são aspetos que nós trabalhamos no dia a dia para que esses jogadores possam compensar os indisponíveis.""Já na 1.ª volta, o P. Ferreira do César Peixoto era uma equipa que jogava bem. Agora, durante este tempo que esteve fora, conseguiu analisar a equipa, viu o que podia melhorar. Antes era o ala que baixava para a linha defensiva, agora é o médio-defensivo que encaixa no meio dos centrais. A atacar mantém os mesmos princípios, embora recue um pouco mais as linhas para procurar as transições. Estudámos os vários jogos que fizeram, mas não vamos fugir à nossa ideia e ao nosso processo. Sabemos que estão num bom momento, mas nós queremos dar uma boa resposta e voltar a ganhar fora, que é algo que precisamos.""O Yusupha ainda terá de ser analisado amanhã, porque sofreu um toque ontem no joelho, num lance com o Bruno Lourenço. Está em dúvida e vamos ver como recupera até amanhã."