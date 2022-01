Petit: «Podíamos ter mais pontos pelo que apresentamos nos últimos jogos»

Na antevisão à partida com o P. Ferreira, agendada para esta sexta-feira e alusiva à 19ª jornada da Liga Bwin, Petit, treinador do Boavista, concordou com a ideia de que a equipa tem demonstrado o seu crescimento através das suas exibições nos últimos encontros, lamentando apenas que a eficácia não tenha sido maior, uma vez que acredita que as panteras têm criado ocasiões suficientes para ter somado mais pontos do que aqueles que conseguiu.Sim, é o resultado crescimento do dia-a-dia, jogo a jogo, semana a semana e isso tem-se notado. Sabemos que estamos numa boa fase, mas podíamos ter mais pontos pelo que fizemos, trabalhamos e apresentamos ao longo destes jogos. Agora temos de olhar para a frente, para um jogo contra uma equipa boa, num campo tradicionalmente difícil, mas vamos focados para fazer um bom jogo, dar uma boa resposta e dar continuidade aos bons resultados.É Uma equipa diferente em relação ao anterior treinador. Tem processos bem definidos, ataca com qualidade, que privilegia saída de bola na sua primeira fase, que tem jogadores interessantes com qualidade que sabem aquilo que faz. Em termos defensivos, mudou os seus comportamentos e surge muitas vezes com uma linha de cinco na defesa, fazendo quase um 5-3-2. No entanto, olhamos mais para aquilo que podemos fazer, para a forma como estamos a crescer e amanhã queremos dar continuidade, respeitando o adversário, e dar uma boa resposta.Tem faltado eficácia. Temos criado oportunidades, sobretudo nos últimos dois jogos, em que tivemos uma média de 18 remates nos últimos jogos. Frente ao Gil Vicente, fizemos dois golos que não foram validados. Estamos com processos bem definidos e quando consegues criar várias situações de golo e concedes pouco ao adversário, é porque estás com um bom equilíbrio ofensivo e defensivo. Temos de ser mais agressivos no último terço, mais concentrados. Ficava mais preocupado se não criássemos essas situações, mas temos criado, não temos é conseguido concretizá-la. Trabalhamos durante a semana para que isso possa acontecer. Se calhar amanhã em duas ou três ocasiões vamos fazer golo. O importante é acreditarmos naquilo que se trabalha. Temos de aproveitar as aproveitar e depois ser defensivamente equilibrados. Faz parte do processo.Não têm o Denilson, mas têm o João Pedro, que já recuperou da Covid-19, que penso que poderá jogar amanhã, como referência ofensiva. Frente ao Famalicão jogaram com o Lucas na frente, que é um jogador mais vadio e mais rápido, mas nós estamos preparados para sua identidade e ideia de jogo. Trabalhamos o processo ofensivo e defensivo nos últimos dias, os vários momentos de jogo, e esperamos dar uma boa resposta.Não altera, porque só nos focamos jogo a jogo. O jogo mais importante é amanhã. É esse o nosso foco, tentar perceber o que podemos tirar melhor partido do jogo com o P. Ferreira, não podemos pensar no próximo. Temos de evoluir jogo a jogo, os jogadores tem feito um bom trabalho, e o nosso foco está totalmente no jogo de amanhãTenho a minha ideia sobre os golos que foram anulados contra o Gil Vicente, mas é o passado, também pode acontecer ao contrário. A equipa técnica, respeitando sempre a arbitragem, foca-se naquilo que podemos fazer, retirar o melhor rendimento dos jogadores e conquistar os três pontos amanhãKenji Gorré volta amanhã do isolamento e ainda vou conversar com ele, para além do Tiago Ilori ainda em isolamento. Temos ainda o Malheiro, o Tiago Morais e o Reisinho.