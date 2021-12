Petit preparado para o Sporting: «Temos de ter coragem para ter bola»

Pela segunda vez esta temporada, depois de já ter defrontado o Sporting em Alvalade na 3ª jornada da Liga Bwin ao comando do Belenenses SAD, Petit prepara-se para nova visita ao terreno dos campeões nacionais. Na antevisão ao encontro, o agora treinador do Boavista anteviu jogo complicado, prometeu uma equipa com coragem e destacou a fase de evolução pela qual os seus jogadores estão a passar em relação às suas ideias de jogo.Além das vitórias, é importante o comportamento dos jogadores, aquilo que eles têm vindo a evoluir nestes dez dias que estamos aqui a trabalhar. Será um jogo extremamente difícil, contra, para mim, a melhor equipa neste momento, a atravessar uma boa fase, que vinha de várias vitórias consecutivas. Sabemos que vamos ter momentos em que vamos ter de sofrer, mas temos também de ter coragem para ter bola e nesses momentos saber definir com base no que trabalhamos durante a semana. Vamos estar bem preparados, dar uma boa resposta e mostrar o crescimento desde o jogo contra o Marítimo.Como disse, estamos há dez dias a trabalhar com eles, temos um plantel com qualidade e estamos a tentar tirar melhor partido de cada jogador em termos individuais para depois o coletivo ser mais forte. Os jogadores estão a aceitar aquilo que estamos a trabalhar para eles. Não há muito tempo no futebol e o que importa são os resultados, mas o crescimento da equipa vê-se no dia-a-dia e estou muito satisfeito com o comportamento deles. Não há alturas ideias para defrontar um adversário destes, mas amanhã esperamos dar uma boa resposta frente a um adversário difícil e perceber se o que foi trabalhado vai ser colocado em prática.Nós sabemos a forma como o Rúben Amorim coloca a equipa a jogar. Hoje não há muitos segredos no futebol, os treinadores têm a capacidade de analisar as outras equipas, há a inteligência dos jogadores para interpretar o jogo e depois há os detalhes que fazem a diferença, bem como a qualidade individual dos jogadores. Sem dúvida que o Rúben Amorim, desde que chegou ao Sporting, tem um processo bem definido, com variantes diferentes dependendo de quem jogue. O Paulinho joga muito entre linhas, enquanto o Tiago Tomás dá mais profundidade, por exemplo, mas nós sabemos isso e trabalhamos com base nesse conhecimento do processo ofensivo e defensivo do Sporting. Contudo, o nosso foco neste momento é o nosso crescimento nos três dias que tivemos antes do Marítimo, nesta semana que nos permitiu para trabalhar tanto em termos físicos como táticos e técnicos naquilo que é o nosso processo e ideia de jogo.O Sporting tem processos bem definidos, com o ataque à profundidade, o jogo interior do Pote, a exploração do espaço nas costas com o Matheus Nunes, mas temos de nos focar em nós. O Sporting é uma equipa com qualidade, mas nós também temos que olhar para aquilo que é a nossa equipa, o nosso crescimento, aquilo que os jogadores têm feito ao longo destes dias. Temos alguns que estão a regressar de lesões, como o Javi Garcia, o Porozo e o Rodrigo Abascal, que podem dar alguma estabilidade em termos defensivos, mas também temos que olhar para o processo ofensivo. Sabemos que o Sporting pressiona muitas vezes alto e vamos ter que fazer a diferença nos duelos individuais, porque as equipas podem-se encaixar. Temos de ter a coragem para, quando temos bola, definir bem e sairmos para o contra-ataque ou ataque posicional, porque haverá espaços para explorar frente ao Sporting.Coates é um jogador importante, mas nós também temos jogadores importantes que não vão poder dar o contributo, como o Musa, o Makouta e o Reisinho, mas o Sporting tem os processos bem definidos mesmo que não jogue o seu líder e capitão.Podem exigir o compromisso, saber que vamos deixar tudo dentro de campo, sabendo que vamos enfrentar um adversário forte, mas a exigência tem de estar nesta casa. Foi assim que cresci na vida aqui como jogador e treinador. É importante essa exigência dos adeptos para nós também exigirmos de nós próprios, para melhorarmos todos os dias e sermos uma equipa mais forte no futuro. Nem sempre há tempo no futebol, mas nós temos de ter a capacidade de poder evoluir e saltar etapas para conquistar pontos. Amanhã é um jogo bom para esse crescimento.Por Marques dos Santos