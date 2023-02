Petit quer dar resposta: «Ainda bem que já há jogo segunda-feira...»

Os últimos dois resultados não foram como esperado, mas Petit quer inverter o ciclo frente ao Casa Pia, esta segunda-feira. O técnico está à espera de dificuldades nesta partida, mas promete uma equipa preparada para lutar pela vitória."Temos de trabalhar neste período de uma semana com três jogos, muitos dos jogadores não estão habituados a jogar de 3 em 3 dias. Tem de haver uma gestão diferente. Há o treino de amanhã para ver um ou outro jogador em dúvida. Preparámos o jogo da melhor maneira, preparámos as dinâmicas do Casa Pia, uma equipa com bons processos, uma equipa rápida a sair no contra-ataque. Jogamos em casa, com os nossos adeptos e queremos dar uma boa resposta para ganhar."Seba Pérez, Sasso e mais um ou outro que, com 2 jogo seguidos, e numa altura em que não estavam a fazer muitos jogos, não vêm num período de rotinas. Vamos apresentar um onze forte e que dê boa resposta."Dois jogos difíceis. No Santa Clara estávamos a ganhar e empatámos. Depois, no Estoril, estávamos a ganhar 1-0, estávamos a vencer ao intervalo e, na segunda parte, com a ausência do Sasso e a expulsão do Ibrahima tivemos de baixar muito. A equipa do Estoril é jovem, tem muita qualidade, cria dificuldades. É difícil, mas ainda bem que já há jogo segunda-feira para dar boa resposta.""Jogaram na quinta, como nós. Têm duas ausências, dois centrais, terão de ajustar. É uma equipa que está com este treinador desde a 2ª Liga, tem bons princípios, joga em apoio, dá largura com alas. Depois tem o Godwin, que é rápido para a transição, o Rafael Martins. Estudámos bem o Casa Pia, mas focamos no que podemos melhorar, individual e coletivamente. Melhorar o que tem vindo a acontecer. Tentar concentrar os jogadores nos 90 minutos.""Por onde tenho passado os avançados têm feito sempre golos e vão para outros campeonatos mais fortes onde têm conseguido valorização. Yusupha faz parte das dinâmicas, da ideia, não faz golos sozinhos. Está a aproveiar a função dele. Na época passada estava a conseguir com a minha chegada, mas depois do CAN teve período de 2 ou 3 meses ausente. Não conseguiu dar continuidade. Este ano começou bem, teve a lesão e agora voltou dentro das dinâmicas. Está a aproveitar. Tem qualidade, tanto ele como o Robert e o Martim.""Tenho dito ao longo da época que queremos fazer campeonato melhor do que na época passada, uma segunda volta melhor do que a primeira. O Casa Pia é a equipa sensação, as épocas passadas houve sempre essa equipas. Focamos no que podemos fazer, alcançar o máximo de pontos e fazer segunda volta melhor do que a primeira. Podemos ir aos 28 pontos e ficar a 2 pontos do Casa Pia e é com esse pensamento que vamos entrar no jogo."