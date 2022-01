Petit quer equipa com mais ambição: «É isso que tento incutir no balneário»

Petit acredita que o Boavista pode fazer um bom resultado frente ao Santa Clara. O treinador referiu ainda que a meia-final da Allianz Cup é um bom exemplo da ambição que a equipa deve ter.Esperamos um adversário extremamente difícil, com uma boa ideia de jogo e boas dinâmicas. Nos Açores é sempre difícil de se jogar, mas vamos com a mesma ambição e vontade com que temos feito em todos os jogos. Estamos separados apenas por um ponto e queremos muito conquistar os três pontos, respeitando o adversário.Em termos anímicos, estamos iguais ao que temos feito estas semanas. Trabalhar de dia para dia, tirando boas ilações do que foi feito na final four, mas isso já faz parte do passado. Temos de olhar para o futuro, para o campeonato, para aquilo que queremos crescer na tabela classificativa e é com essa ambição que vamos ao Açores.É sempre importante. O clube e os jogadores queriam fazer parte da história, não o conseguimos, mas trabalhamos para estar na final four. Somos um clube com história, com vários troféus e este fazia falta no museu. Agora temos de ultrapassar isso, ter mais ambição para chegar a essas decisões, porque trabalhamos para ganhar títulos e lutar por objetivos diferentes. É isso que tento incutir no balneário, essa ambição e esse querer de estar em decisões como nesta semana que passou. O foco agora é o campeonato, onde queremos e já merecemos uma vitória e vamos lutar para que isso aconteça.Não, preocupava-me se houvesse desequilíbrio, tanto em termos ofensivos como defensivos. Nos últimos jogos, temos criado várias situações de remates, não concedemos grandes lances de perigo e é esse equilíbrio que procuramos. O trabalho defensivo começa muitas vezes pelos avançados, independentemente de quem joga, a equipa sabe o que tem de fazer. Cada jogo é diferente, trabalhamos em termos estratégicos às vezes na pressão alta, outras vezes dando iniciativa e começando a pressionar mais baixo. Adaptamo-nos às características dos adversários, trabalhamos semanalmente o padrão do adversário, em termos ofensivos e defensivos, mas sem fugir às nossas ideias de jogo e às nossas variáveis dentro do sistema que usamos.Ainda temos mais um treino e depois a viagem. Javi é um jogador experiente, mas já está afastado há muito tempo, falta-lhe algum ritmo competitivo. O Tiago Ilori também já começou a trabalhar com a equipa, mas depois das preocupações que havia antes do jogo da Taça da Liga, aqueles que jogaram deram uma boa resposta. Quando trabalhamos com um jogador para determinada posição, os outros têm de ouvir, porque pode haver necessidade de eles terem de cumprir essa função. Javi é mais uma opção, o Tiago Ilori também poderá ser, mas o onze será sempre forte. Sabemos o que os jogadores podem dar, em termos físicos, táticos e técnicos, e nós teremos sempre um onze que dará garantias aos adeptos.O Yusupha não conta não para este jogo. Ainda está em viagens.Sim, porque tenho um grupo que me dá garantias para fazermos um grande resto de campeonato. Não perder jogadores era fundamental, foi isso que falámos com o presidente. Estou focado é nos jogadores que tenho aqui, que tenho de fazer evoluir e crescer. Temos muita juventude a dar os primeiros passos, como o caso do Luís Santos que deu uma boa resposta naquela posição, que está a aprender o que é o Boavista e a sua história. Não só ele, mas também outros jogadores em que temos de incutir essa grandeza do clube.