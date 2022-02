Petit: «Queremos a vitória para dar o salto na tabela e mais confiança aos jogadores»

Há nove jornada sem conhecer o sabor da vitória, o Boavista pretende regressar aos triunfos na visita ao Estoril deste domingo. Apesar das dificuldades esperadas, Petit acredita na conquista dos três pontos, pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, embora não esconda a necessidade da sua equipa ser mais regular durante os 90 minutos."Vamos à espera de um jogo extremamente difícil, contra uma equipa com qualidade e bons princípios, a jogar em sua casa, mas estudámos bem o adversário, naquilo que é a estratégia para o jogo, nunca fugindo da nossa ideia, da nossa forma de trabalhar e da forma como temos encarados todos os jogos. O Estoril é uma equipa com qualidade, tanto em termos coletivos e com individuais, mas o nosso foco passa por conseguir os três pontos que nos andam a fugir há algum tempo. Temos estado mais perto de ganhar por aquilo que temos feito. É essa a ambição que tenho incutido nos jogadores durante a semana para chegarmos aos jogos e disputá-los. Queremos mais regularidade durante os 90 minutos, entrar melhor no jogo, não ter de ir sempre atrás do resultado. Queremos a vitória para dar o salto na tabela e mais confiança aos jogadores. A vitória tem de aparecer e esperamos que seja amanhã"."Temos tido capacidade para acreditar. Gostávamos que a equipa fosse mais regular ao longo dos 90 minutos e que as entradas fossem melhor. Andamos há vários jogos a ir atrás do resultado e temos sido capazes de reagir, o que é um bom sinal, mas a reação tem de surgir logo no primeiro minuto, entrando com o foco, concentrado, com as nossas dinâmicas, estando atento às formas como o adversário nos pode criar perigo. De resto, temos de dar seguimento ao nosso trabalho, ao que temos feito, criar oportunidades, consentir poucas e não sofrer, que é importante. Vamos tentando melhorar sempre de dia para dia"."A nossa ambição e a nossa mensagem é acreditar naquilo que é o trabalho. Ficava mais preocupado se não conseguisse criar oportunidades e se a equipa não reagisse às desvantagens, mas a equipa tem mostrado essa capacidade. Tem sido uma equipa com muita intensidade e os adeptos estão a gostar daquilo que estão a ver. Faz falta a vitória, porque ‘quase’ e o ‘se’ não existe no futebol. Há que encarar cada jogo como se fosse o último"."Temos tido ao longo destes jogos várias ausências por castigos e lesões e mesmo no treino é diferente trabalhar tendo essas baixas, porque nos impede de dar continuidade em termos de trabalho na posição. Queremos sempre ter todo o plantel 100 por cento disponível, mas não temos. Contudo, para a posição do Seba Pérez temos jogadores como o Fran, o Reymão, o Vukotic, que já começou a trabalhar connosco, e o Javi García. Os jogadores que têm colmatado as ausências têm cumprido"."Olhando para a tabela classificativa e para o que temos mostrado, acho que poderíamos estar noutro lugar, mas faz parte do futebol e temos de saber reagir. Temos crescido, evoluído e sido competitivos, com bons processos e qualidade. A vitória não tem chegado, mas temos de acreditar que a vitória está mais perto de chegar do que a derrota. Estaria mais preocupado se estivéssemos a sofrer muito e a marcar pouco. Desde que cheguei, só perdemos dois jogos. É claro que os adeptos também vêm a equipa sem ganhar e o que eles querem é vitórias e ver a equipa mais acima na tabela, mas faz parte do meu trabalho continuar a fazer a equipa melhorar".