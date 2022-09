Petit: «Queremos consolidar a nossa posição, com a ambição de procurar algo mais»

Depois de ter regressado aos triunfos na 5.ª jornada, com a vitória na receção ao P. Ferreira, o Boavista visita, este domingo, o Arouca com o desejo de continuar a sequência de bons resultados, tal como referiu Petit, na antevisão à partida."Vai ser um jogo extremamente difícil. Gosto muito da equipa do Arouca, porque é uma equipa que tem bons princípios. Vai ser difícil, mas estamos prontos e preparados para amanhã dar uma boa resposta, dar continuidade ao que tem sido o nosso trabalho. Queremos muito ganhar, vamos trabalhar para isso, respeitando o adversário, sabendo que do outro lado estão jogadores de qualidade, alguns dos quais conheço bem porque já trabalhei com eles. Vai ser um jogo intenso e nós temos de estar no máximo de concentração, sem facilitar, para trazer os três pontos, que é o nosso objetivo.""O Arouca varia bastante entre o 4-3-3 e 5-4-1, mudando consoante os adversários. Nós preparamo-nos para essas situações, mas nunca fugindo à nossa ideia de jogo. Sabemos que por vezes o Soro recua para o meio dos centrais, outras vezes, em situação de pressão alta, formam duas linhas de quatro, com dois avançados. Trabalhamos sobre isso, mas olhámos sobretudo para o que podemos fazer. Já defrontámos equipas em vários esquemas táticos e sabemos o que temos de fazer.""Ainda estamos no começo, a distância pontual do 5º para o 11º é muito curta. Estamos sobretudo focados no nosso trabalho. Todas as semanas focamo-nos em preparar o jogo da melhor maneira, disputando-o nos nossos limites. Queremos consolidar a nossa posição, mas sempre com a ambição de querer algo mais. Temos 9 pontos, queremos mais três para chegar aos 12. É esse o nosso espírito e foco, dentro desta casa tem de ser sempre essa a ambição. ""A nossa motivação surge do dia-a-dia. Desfrutamos da nossa profissão. Claro que as vitórias são importantes, quebramos o ciclo de duas derrotas seguidas, conseguindo um bom resultado no último jogo que foi bastante difícil. Queremos dar seguimento a isso, queremos sempre algo mais e introduzir elementos diferentes, não fugindo muito do nosso padrão, mas cada adversário implica variações em termos estratégicos.""Nós tivemos jogadores em falta nos dois primeiros jogos, por ainda não estarem inscritos, mas demos uma boa resposta. Esses jogadores, por mais que lhes dessemos oportunidade de jogar particulares, é normal que precisem de algum tempo para atingir o nível dos restantes. Os jogadores que chegaram estão a entrosar-se com os colegas, a conhecer as ideias e o nosso processo de jogo e de trabalho. Ainda temos muito para crescer, mas sempre dentro da nossa ideia, uma equipa que nunca desiste, que coloca intensidade no jogo, com processos bem definidos ofensiva e defensivamente. Temos três vitórias, duas derrotas, e queremos a quarta vitória."Reisinho, baixa de longa duração, está fora do jogo com o Arouca, enquanto Yusupha e Bracali estão em dúvida.