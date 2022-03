Petit não contornou o favoritismo inerente aos dragões para o dérbi portuense, mas reforçou a dinâmica que o Boavista tem patenteado nos jogos disputados no Bessa desde que assumiu funções no emblema axadrezado para projectar um desenrolar de equilíbrio, bem como a ambição de conseguir somar pontos frente ao líder do campeonato."Vamos defrontar uma grande equipa, forte a nível colectivo e individual e que não perde há 54 jogos, pelo que esperamos um jogo extremamente difícil, mas vamos tentar mudar o chip relativamente ao embate averbado na última jornada para corrigir os lapsos e dar uma resposta com intensidade porque queremos continuar sem perder em casa e é com essa ambição que vamos encarar o dérbi ", confidenciou o técnico axadrezado, convicto na determinação que esse horizonte acarreta: "Temos sido fortes no Bessa, onde ainda não somamos nenhum resultado negativo e, mesmo respeitando sempre o adversário, esperamos obter mais um bom desempenho".Petit também abordou a perspectiva estratégica da gestão de recursos que o homólogo Sérgio Conceição aplicou em Lyon e não escondeu que está a preparar um xadrez baseado na habitual estrutura que os portistas apresentam no campeonato."O nosso adversário luta por títulos, mas tem muitas soluções para cada competição. Acho que a gestão também foi um sinal de respeito para com o Boavista e é por isso que esperamos um FC Porto diferente da Liga Europa, mas também temos mostrado respeito por todos os adversários desde a minha chegada e estamos a atravessar um bom momento", defendeu Petit, ciente do argumento emocional que o dérbi desperta na cidade, bem como da "importância que cada detalhe terá no desfecho do jogo": "Nasci e cresci no Porto. Este é um jogo com um sabor especial pela envolvência dos adeptos e acho que estão reunidos todos os ingredientes para ser um bom jogo".Petit: "Queremos continuar sem perder no Bessa"Técnico axadrezado projectou ambição de bater o pé ao FC Porto no dérbi da cidade InvictaPetit não contornou o favoritismo inerente aos dragões para o dérbi portuense, mas reforçou a dinâmica que o Boavista tem patenteado nos jogos disputados no Bessa desde que assumiu funções no emblema axadrezado para projectar um desenrolar de equilíbrio, bem como a ambição de conseguir somar pontos frente ao líder do campeonato."Vamos defrontar uma grande equipa, forte a nível colectivo e individual e que não perde há 54 jogos, pelo que esperamos um jogo extremamente difícil, mas vamos tentar mudar o chip relativamente ao embate averbado na última jornada para corrigir os lapsos e dar uma resposta com intensidade porque queremos continuar sem perder em casa e é com essa ambição que vamos encarar o dérbi ", confidenciou o técnico axadrezado, convicto na determinação que esse horizonte acarreta: "Temos sido fortes no Bessa, onde ainda não somamos nenhum resultado negativo e, mesmo respeitando sempre o adversário, esperamos obter mais um bom desempenho".Petit também abordou a perspectiva estratégica da gestão de recursos que o homólogo Sérgio Conceição aplicou em Lyon e não escondeu que está a preparar um xadrez baseado na habitual estrutura que os portistas apresentam no campeonato."O nosso adversário luta por títulos, mas tem muitas soluções para cada competição. Acho que a gestão também foi um sinal de respeito para com o Boavista e é por isso que esperamos um FC Porto diferente da Liga Europa, mas também temos mostrado respeito por todos os adversários desde a minha chegada e estamos a atravessar um bom momento", defendeu Petit, ciente do argumento emocional que o dérbi desperta na cidade, bem como da "importância que cada detalhe terá no desfecho do jogo": "Nasci e cresci no Porto. Este é um jogo com um sabor especial pela envolvência dos adeptos e acho que estão reunidos todos os ingredientes para ser um bom jogo".