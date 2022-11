Petit: «Queremos dar continuidade à última vitória e fazer seis pontos»

Na antevisão da partida deste domingo frente ao Vilafranquense, a contar para a 2.ª jornada do grupo F da Allianz Cup, Petit, técnico do Boavista, realçou a importância do regresso às vitórias no último jogo, tendo também abordado as recentes alterações no esquema defensivo da sua equipa, sem abrir, no entanto, o jogo em relação ao sistema tática que será usado na receção ao clube de Vila Franca de Xira."É sempre importante voltar às vitorias. Era isso que nós queríamos e trabalhámos para que isso acontecesse. Foi uma vitória difícil, mas daquilo que temos visto dos embates entre equipas de 1.ª e 2.ª Liga, tem havido muitas igualdades. Penso que só nós e o Benfica é que ganhámos, o que demonstra o nível a que se trabalha no escalão inferior. Trabalhar sobre vitorias é importante, os jogadores soltam-se mais um pouco, mas nós continuamos a ser iguais no nosso trabalho, ao que são as nossas ideias e a melhorar. Esta semana foi um pouco diferente, porque temos alguns lesionados, mas os que trabalharam connosco estão preparados para dar continuidade a essa vitória, frente a uma equipa boa.""Ao longo da época, temos trabalhado com uma linha de cinco, num 5-4-1 a defender e a atacar num 3-4-3. No último jogo também atuamos num 4-3-3, porque temos jogadores para isso, mas também há momentos que, por lesões, castigados ou idas às seleções, não temos os jogadores todos disponíveis e temos de procurar o que se enquadra melhor aos jogadores. Foi isso que fizemos com a B SAD, onde conseguimos uma vitória e reviravolta no marcador. Não vou revelar como vou jogar amanhã, mas temos esses dois sistemas como opção.""É uma equipa que está a fazer um bom campeonato, que tem jogadores experientes como o Nenê, o Trigueira, o Edson Farias, o Luís Silva e o Idrissa, que tem qualidade, um futebol atrativo e que fez um bom jogo na receção ao V. Guimarães. É uma formação com processos bem definidos, que ataca em 4-3-3 e defende em 4-4-2, e nós sabemos o que podemos explorar no adversário. Esperamos um jogo difícil e dar continuidade ao bom resultado que tivemos.""Temos trabalhado o processo defensivo, mas como disse, temos tido ausências por diversos motivos e não temos conseguido ter os quatro ou cinco defesas de forma constante. Temos precisado de alternar e a estabilidade atrás é importante para dar esse equilíbrio defensivo à equipa. Também por isso acabámos por passar de uma linha de cinco defesas para uma linha de quatro, que nos permite pressionar mais à frente e estar mais em cima do adversário. Melhorámos cada jogador individualmente para depois o coletivo, em termos defensivos, ser mais forte.""A nossa ambição é ir sempre jogo a jogo, tentando conseguir o melhor resultado e isso significa vencer amanhã e depois olhar para o próximo. O objetivo é sempre preparar da melhor forma o encontro e lutar para ganhar. Vimos de uma vitória, queremos dar continuidade, fazer seis pontos e depois logo se vê."