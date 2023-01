Petit: «Queremos muito bater o recorde da primeira volta»

Petit não contornou o conforto de jogar no Estádio do Bessa, palco onde o Boavista arrecadou 70 por cento dos 20 pontos já amealhados, e até aproveitou esse argumento para projectar a ideia de contrariar a consistência do Chaves e tentar superar o recorde de pontos na primeira volta que foi estabelecido em 2017/18, sob o comando de Jorge Simão."A vontade é sempre a de dar uma boa resposta porque queremos muito dar um salto na classificação, mas não será fácil porque o Chaves é muito forte fora de casa", começou por mencionar o técnico axadrezado, recordando os triunfos flavienses em Alvalade, Madeira e Braga para assumir "a necessidade de controlo emocional que o desenrolar vai exigir": "Não tenho por hábito olhar muito para as estatísticas, mas não posso passar ao lado desta oportunidade de ultrapassar o máximo dos 21 pontos que o Boavista conquistou na primeira volta desde que regressou à Liga Bwin, pelo que esse é o nosso foco. Será extremamente complicado, mas queremos muito fazer do Bessa a nossa fortaleza e ganhar para bater o recorde e terminar esta fase da melhor maneira".Índice de confiança reforçado também pela rápida adaptação do plantel ao novo modelo tático, que Petit considera estar a render os dividendos esperados."Não é fácil trabalhar dois sistemas na mesma época, mas as nossas contratações também foram realizadas a pensar na diversidade estratégica e acho que neste modelo com quatro defesas estamos mais pressionantes, mais perto uns dos outros e a criar mais situações de golo, que, infelizmente, não temos concretizado com a eficácia pretendida. De qualquer modo, sinto a equipa mais identificada e a resposta tem sido boa, até porque também temos estado mais consistentes a nível defensivo, mas não tenho nenhum problema em mudar a qualquer altura se considerar que o regresso aos três centrais se justifica", justificou Petit.