Petit: «Queremos muito chegar à final four da Allianz Cup»

Petit assume a responsabilidade e ambição de guiar o Boavista até à final four da Allianz Cup, mas não deu corpo à ideia de favoritismo para o compromisso a disputar em Viseu, perante um Académico Viseu que apelidou de empolgado por força de uma sequência de 14 desafios sem conhecer o sabor da derrota."Queremos muito repetir o feito da época passada e chegar à final four, mas também temos noção que será um jogo extremamente difícil frente a uma equipa que, desde a chegada do Jorge Costa, soma 10 vitórias, quatro empates e marca em todos os jogos. São números que ajudam a dar expressão ao equilíbrio que se tem verificado nesta competição entre as equipas dos diferentes escalões", comentou o treinador axadrezado, salientando que "todos os detalhes serão importantes": "O Académico costuma jogar com um médio ofensivo e dois interiores e apresentar permutas interessantes nos corredores. É uma equipa intensa nos duelos e sabemos bem o que nos espera, pelo que o apoio dos nossos adeptos é muito importante porque vamos passar por momentos complicados".Análise ponderada, mas com Petit a não ter problemas em admitir que "o Boavista está preparado para jogar em dois sistemas táticos e na Allianz Cup tem privilegiado uma linha com quatro defesas": "A variedade tática é importante. Os jogadores aceitaram bem a mudança de sistema em função do período menos bom no campeonato e os processos estão bem definidos, mas temos de ser sérios e perceber que o apuramento será definido por quem tiver mais vontade e for mais inteligente nos detalhes".