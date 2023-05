Petit: «Queremos muito dar uma prenda aos nossos adeptos»

Petit fez esta manhã a antevisão do jogo com o Sp. Braga, que se joga este sábado, às 18 horas, no Estádio do Bessa. O treinador dos axadrezados espera "um bom jogo", mas regista que o foco da sua equipa este em "dar uma prenda aos adeptos" no última partida da temporada em casa."Espero um bom jogo entre duas equipas num momento positivo em termos de qualidade de jogo. São equipas diferentes, com o Braga a lutar pelos lugares cimeiros e que nos dez jogos tem oito vitórias, mas nós queremos muito terminar bem o campeonato em casa com uma boa vitória perante os nossos adeptos. No último jogo em Barcelos o resultado não foi obviamente o que queríamos, mas queremos muito acabar bem e dar uma prenda aos nossos adeptos com uma boa vitória.""É um momento pelo qual também já passei e sei que não é fácil, mas ele tomou a sua decisão e temos de saber respeitar isso. A sua carreira fala por si e só posso dizer que é alguém que foi fundamental para o balneário e para os nossos jogadores, pelo exemplo que é como profissional. No último ano e meio que trabalhei com o Bracali ele teve sempre rendimento. É um sentimento misto e também de alguma tristeza vê-lo acabar a carreira, mas isto faz parte do futebol e ele vai continuar aqui noutras funções e agora o foco dele está também em acabar bem, estar bem na nossa baliza. É importante agora que ele se foque apenas no jogo com o Sp. Braga.""Não, não acredito nisso. Claro que não queria cumprir castigo, mas fui expulso no último jogo e tenho de aceitar isso. Nós queremos estar sempre presentes no banco e perto da equipa, mas já passei por isso esta época e estou tranquilo, até porque tenho adjuntos que já trabalham comigo há muitos anos e sabem o que queremos para o jogo. Lá em cima até vejo melhor o jogo e a tecnologia até nos ajuda nesse aspeto."