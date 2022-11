Petit: «Rio Ave acaba por ser feliz ao fazer um golo num dos dois remates que fez»

Petit revelou-se frustrado depois da derrota do Boavista na visita ao Rio Ave, por considerar que a sua equipa produziu o suficiente para sair de Vila do Conde com outro resultado."Estivemos sempre há procura dos três pontos, e o Rio Ave acaba por ser feliz, fazendo um golo num dos dois remates que fez. Criámos sempre situações de golo, mas saímos com zero pontos. Estamos frustrados, achamos que merecíamos um resultado diferente pelas chances que construímos", começou por dizer o treinador dos axadrezados à Sport TV."Houve um lance, logo no início da primeira parte, em que deveria haver uma expulsão para um dos defesas centrais do Rio Ave, o que podia ser um dos fatores para desequilibrar o jogo. Ainda assim, pelo que fizemos nos 90 minutos, onde fomos superiores, merecíamos outro resultado", frisou, reforçando o sentimento de frustração."O grupo está triste e frustrado, tínhamos feito um ciclo positivo no início, e queremos voltar a ele. Fizemos tudo para regressar aos bons resultados, mas o futebol é assim mesmo, uma caixa de surpresas", referiu, mostrando compreender a insatisfação dos adeptos na bancada: "A exigência deste clube, que os adeptos transportam, faz com que ninguém goste de perder. Também estamos frustrados, mas temos de saber ouvir os adeptos nos bons e nos maus momentos."