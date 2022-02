Petit: «Sabemos o que podemos aproveitar do Benfica, vamos para conquistar os três pontos»

Petit, treinador do Boavista, fez esta quinta-feira a antevisão à partida frente ao Benfica da 23.ª jornada da Liga Bwin, a disputar sexta-feira, pelas 20H15."Todos os jogos são especiais. Trabalhamos da mesma forma durante a semana para dar uma boa resposta nos jogos. Vamos encontrar um adversário difícil, com qualidade que vem de duas vitórias seguidas, que atua num sistema diferente, com Gonçalo, Darwin, Everton e Rafa na frente, numa linha de quatro. Analisámos também o que se passou na Taça da Liga, mas temos de olhar para o que podemos fazer e dar continuidade ao que temos feito nos últimos jogos, ser uma equipa com intensidade, sempre à procura da baliza e a não dar espaços ao adversário, porque gostamos de colocar ritmo no jogo"."São momentos diferentes. O Nélson [Veríssimo] mudou as dinâmicas com jogadores diferentes e a competição também é diferente. Vale três pontos, vamos lutar por eles, tirámos ilações da Taça da Liga, mas o mais importante é sermos iguais ao que fomos nesse jogo, ou seja, uma equipa com entrega, com alma, com qualidade a jogar, com intensidade e se tivermos isso presente vamos disputar o jogo pelo jogo"."Ao longo destas semanas, temos estado limitados sempre por lesões ou expulsões, mas temos de tentar encontrar soluções, enquanto equipa técnica, para apresentar sempre um onze forte. Claro que gostaria de ter sempre todo o plantel disponível, porque isso permitiria dar continuidade aos jogadores nas suas posições, não o temos conseguido, mas temos de arranjar essas soluções e trabalhá-los durante a semana, prepará-los para a estratégia do jogo e foi isso que fizemos"."Claro que os jogadores estão sempre motivados para estes jogos, pela maior visibilidade, mas essa motivação tem de estar presente todos os dias. Amanhã poderá ter mais público pelo jogo que é, mas nós nunca fugimos ao que é uma semana normal de preparação para o jogo. O mais importante é o foco total no jogo, naquilo que podemos fazer e onde o Benfica nos pode criar dificuldade"."Tanto do Musa como de todos os jogadores. Desde que chegámos, temos trabalhos individuais com os jogadores, depois do treino e daquilo que é a estratégia para o jogo, mas o mais importante é saber evoluir estes jogadores. São jovens e trabalhamos cada jogador individualmente, seja no passe, na receção ou nos seus movimentos. O Musa tem qualidade, está a crescer, tendo feito golos – a dinâmica da nossa equipa tem lhe permitido fazer esses golos -, mas o importante é aquilo que trabalhámos durante a semana para que o Musa, ou outro jogador, possam marcar"."Não. Sabemos o que podemos aproveitar do Benfica, daquilo que observamos neste período que o Nélson está à frente da equipa. Já passou por um 4-3-3 e 4-4-2, agora tem feito o Gonçalo Ramos a recuar para terceiro médio, com bola e sem bola. Ainda assim, o nosso foco está naquilo que temos vindo a fazer. Nas últimas semanas, não temos conquistados os pontos que queremos e acho que merecíamos ter mais. Agora o foco é o jogo de amanhã com o Benfica, uma equipa forte, que vem de duas vitórias seguidas, o que lhes traz confiança. Nós em casa somos muito fortes e acho que vamos fazer um bom jogo e que vamos conquistar os três pontos porque tem faltado alguma sorte a esta equipa"."Hamache teve uma lesão depois do jogo com o Vizela, acabou por não treinar e depois teve um problema familiar, o que fez com que só ontem é que tenha voltado a treinar. Está pronto para jogar, mas a escolha é minha, dependendo da forma dele, que esteve parado, mas tenho também o Filipe Ferreira que tem dado uma boa resposta".