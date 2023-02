Petit satisfeito com o momento do Boavista: «A equipa está a crescer desde a paragem»

Após o regresso do campeonato, o Boavista realizou quatro encontros, tendo vencido dois, empatado um e perdido o outro. Com efeito, Petit, técnico dos axadrezados, vê uma equipa em crescimento. Ainda assim, não quer retirar o pé do acelerador e espera uma boa exibição nos Açores, diante do Santa Clara, num jogo que rotulou de extrema dificuldade."O espírito é trabalhar sempre igual, com a mesma ambição e a mesma alegria. Os resultados e exibições ajudam. Nos últimos 4 jogos desde a paragem, tivemos 2 vitorias, 1 empate e 1 derrota. A equipa cresceu, valorizou o processo. A equipa tem vindo a assimilar bem, a trabalhar bem. Agora vamos defrontar um adversário que precisa de pontos, que mudou de treinador. O Jorge Simão fez 3 jogos, empatou em Portimão, no último jogo perdeu nos descontos e o outro jogo perdeu contra um grande. Trabalhámos sobre o que é o Santa Clara com o Jorge Simão. Claro que com a entrada de alguns jogadores em janeiro poderá alternar quem pode jogar, mas focamo-nos nas nossas ideias e no que podemos fazer. É um jogo difícil, jogar nos Açores não é fácil, mas vamos com ambição de dar continuidade.""É um jogo muito difícil. Com a entrada do Jorge Simão, os jogadores querem dar a volta à situação. Mas os clubes apanham estes ciclos. Temos de ser humildes, iguais a nós proprios, com agressividade e qualidade. Só assim podemos ir buscar pontos aos Açores. Senão será muito difícil o nosso jogo lá.""Não concordo. Nós, no jogo antes com o Gil, tínhamos feito um bom jogo. Ganhámos, fizemos um jogo bem consistente, com algumas oportunidades, o Kritciuk fez 2 ou 3 grandes defesas. Em Braga, houve um erro nosso, que acontece, que dita o resultado. Mas há crescimento da equipa. A equipa está a crescer desde a paragem. Agora, não ganhámos nada. Queremos fazer melhor do que na primeira volta e é esse o foco e ambição que transmito aos jogadores.""Não fico triste. Tenho de focar nos que estão cá. Ficava triste se perdesse alguém, mas feliz se alguém fosse para clube ou campeonato diferente e que fosse bom para o Boavista. Fiquei com os que estou a trabalhar desde o início da época, conheço-os bem e vamos continuar a trabalhar.""Começou a trabalhar hoje, um pouco integrado. Amanhã temos mais um treino. Poderá estar ou não. O médico poderá ser ele, ele é que conhece o corpo dele.""Fizemos quatro golos em momentos diferentes. Quando estávamos em cima do Portimonense, fizemos 2 golos, depois o Portimonense reage e faz 2-1. Depois, com a mudança para 3 centrais, passámos a dar projeção ao Malheiro e ao Bruno, esperando que o Portimonense desse passo em frente. Foi o que aconteceu. Estamos a crescer, a equipa sabe os momentos, sabe quando deve baixar, transitar, pressionar mais alto. Jogadores estão identificados com o jogo em si. Cá fora também damos indicações. Temos criado situações de golo, estava a faltar algo no último passe ou definição, mas os jogadores estão a trabalhar para sermos mais fortes no futuro."