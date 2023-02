Petit: «Se formos à Luz só para defender vamos passar mal»

Petit fez ao final da manhã deste domingo a antevisão do jogo com o Benfica, amanhã, às 21.15 horas, da 21.ª jornada da Liga."Espero obviamente um jogo difícil. Vamos defrontar o Benfica que está num bom momento, em primeiro no campeonato e em casa ainda não perdeu, só com dois empates e onde sofre poucos golos. Mas fizemos uma preparação normal para este jogo, como fazemos para todos os outros. Não podemos obviamente mudar o processo e a ideia em função do adversário. Estudamos bem o Benfica e esperamos fazer um bom jogo, com a ambição do costume e lutar pelos três pontos.""Temos alterado muito nos últimos jogos por causa disso, mas ainda temos amanhã um treino de ativação para perceber se contamos com jogadores que estão neste momento em dúvida. Não sei se teremos uma linha de quatro ou de cinco atrás, pois estamos dependentes disso. Sabemos que o Benfica gosta de ter muita posse e explorar muito as zonas interiores, mas trabalhamos isso, estamos também num bom momento em termos de exibições e se continuarmos assim estaremos mais perto da vitória.""O Benfica não mudou muito os seus processos, a ideia e também até nos jogadores, mudou um ou outro, como sabemos, mas continua com grande dinâmica. Nós nessa altura estávamos a jogar com uma linha de três atrás, agora jogamos com quatro, embora tenha essas dúvidas que referi e se calhar até podemos voltar a alterar o sistema, procurando não fugir muito ao que têm sido as nossas dinâmicas. Também temos o caso da substituição do Seba no meio-campo, mas quem vai jogar está também habituado a jogar ali."Sim, mas tivemos também sempre expulsões a complicar a nossa tarefa. Falta alguma matreirice, como se costuma dizer, em determinados momentos do jogo em que temos de ser mais inteligentes a gerir a posse, mas também temos muito jogadores jovens e isso faz parte do processo e do crescimento deles. Claro que poderíamos ter mais pontos e às vezes essa matreirice faz toda a diferença, como aconteceu no Estoril e no Santa Clara, por exemplo, em que podíamos ter conseguido algo mais, ou até aqui no jogo com o Casa Pia. Mas estou satisfeito. Temos 26 pontos e queremos ter mais, é preciso manter a nossa ambição e temos de estar sempre espertos e mais comunicativos nos momentos chave para saber geria melhor o jogo."Sim, até porque o Benfica entra sempre muito forte. Temos de saber sofrer quando não tivermos a bola, mas também temos de manter a nossa personalidade quando tivermos a bola para que os jogadores do Benfica corram atrás de nós. Temos de ter essa capacidade de criar perigo ao Benfica, pois se formos à Luz só para defender vamos passar mal. Não podemos fugir ao nosso processo de jogo e também temos de agressivos com bola e esperamos um jogo com muita personalidade da nossa parte."