Petit: «Se nós não fizermos o nosso trabalho, ninguém o vai fazer por nós»

Depois da pausa para a seleções, o Boavista regressa este sábado à Liga Bwin com uma visita ao terreno do Famalicão. No lançamento da partida, Petit admitiu estar à espera de um adversário difícil, reconhecendo que vai ter de voltar a fazer ajustes no onze devido aos castigos de Porozo e Javi García, bem como de lesionados de última hora, que o técnico axadrezado preferiu não revelar."Se fosse hoje o jogo, tínhamos aqui algumas ausências. O Reggie Cannon ainda não está cá. Há indisponíveis por castigos e também alguns lesionados. Estas pausas às vezes são importantes para recuperar jogadores e connosco aconteceu o contrário. Ainda assim, estamos preparados para um jogo muito difícil, contra um adversário bom e o onze que entrar vai dar uma boa resposta. Claro que nós treinadores gostamos de ter todo o plantel disponível, infelizmente não o vamos ter, e teremos de fazer alguns ajustes"."Não. É um adversário que respeitamos, que tem jogadores com qualidade e um coletivo forte, que joga numa estrutura idêntica à nossa, mas estudámos bem o adversário e sabemos como o podemos ferir e como eles nos podem causar dificuldades e foi isso que trabalhamos nestas semanas. Trabalhamos sempre da mesma maneira e sempre com a mesma ambição para conquistar os três pontos"."Não é uma defesa inventada, porque os jogadores já trabalham connosco há algum tempo e sempre que falo para um central falo alto, para que todos os jogadores que possam eventualmente ser adaptados possam ouvir, minimamente poder cumprir. O Porozo e o Javi estão castigados. O Cannon poderá chegar amanhã. Não é fácil trabalhar sem esses jogadores, mas nunca me vou desculpar com as ausência, porque faz parte do meu trabalho encontrar soluções"."Tenho essa experiência ao longo da minha carreira como treinador, mas o mais importante é olhar para nós e não para os outros. Claro que estamos atentos à classificação, mas o foco é jogo a joga e conquistarmos sempre os três pontos. Se nós não fizermos o nosso trabalho, ninguém o vai fazer por nós""As pausas às vezes são positivas e outras vezes negativas. Tivemos a ausência de alguns jogadores que foram as seleções e outros que se lesionaram. Tivemos de chamar muitos jogadores dos juniores. Gostamos de ter sempre um plantel completo, para o treino ser competitivo, para dar mais rotinas às nossas ideias, mas tivemos um plantel curto nestes últimos 15 dias. Nós somos pagos para encontrar soluções e dar continuidade ao processo de crescimento dos jogadores. Amanhã vamos apresentar um onze que não foge muito à nossa ideia de jogo"."Desde que mudou de treinador, mudaram de sistema, começou a usar os três centrais, com os dois alas a fazer corredores, o João Teixeira a vir muito para dentro, com muitas dinâmicas diferentes, mas tem bom plantel e reforçou-se em janeiro com qualidade. Nós analisamos e vimos aquilo que é a ideia deles e estamos conscientes daquilo que o adversário faz, mas também temos de olhar para o que temos feito neste campeonato. Temos sido competitivos, uma equipa que causa algum receio porque chegamos rápido à baliza contrária e jogamos com muita intensidade"."Vi com felicidade o apuramento. Estávamos todos à espera de que isso acontecesse. Parabéns ao Fernando Santos. É importante estar presentes nestas fases finais e estou extremamente orgulhoso por estarem presentes em mais um Mundial".