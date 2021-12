Petit: «Segunda vitória consecutiva é um passo muito importante»

Petit assumiu o papel que o desgaste de ter de fazer três jogos no espaço de uma semana, depois dos testes frente a Sporting e Sp. Braga, pode ter no desempenho dos axadrezados para a receção ao Moreirense (amanhã, 17 horas), mas também foi perentório a dar ênfase à vontade de tirar dividendos do efeito anímico do robusto triunfo arrecadado na Allianz Cup."A fase é exigente, mas temos a equipa pronta para dar uma boa resposta frente a um adversário muito competitivo e onde queremos dar continuidade ao que fizemos no último jogo, sabendo que o triunfo frente ao Sp. Braga só será valorizado se conseguimos conquistar os três pontos frente ao Moreirense, pelo que conseguir a segunda vitória consecutiva seria um passo muito importante para o Boavista", asseverou o técnico axadrezado.Horizonte de confiança que Petit sustenta com a postura competitiva que o Boavista tem vindo a denotar desde que assumiu funções e que o treinador garante ser o fio condutor da sua filosofia."Estou aqui há 17 dias, mas a equipa tem vindo a assimilar bem os novos processos. Sabemos que são as vitórias que dão alento, como também sabemos que para sermos competentes no futuro é obrigatório ser muito competitivo em cada jogo", defendeu o treinador, convicto no "compromisso de lutar sempre pelos três pontos": "A exigência tem de ser muito elevada porque foi assim que cresci como treinador e é assim que procuro desempenhar o meu papel como treinador, além de que, excepto as equipas que lutam pelo título, tudo o resto é muito dividido".Sobre a impossibilidade de poder orientar as panteras no banco de suplentes, uma vez que foi expulso frente ao Sp. Braga e acabou por ser penalizado com um jogo de castigo, Petit procurou destacar a competência da sua equipa técnica, mas reconheceu as limitações inerentes à distância obrigatória."Gosto de estar no banco a ajudar, mas tenho uma equipa técnica capaz de dar as mesmas ferramentas, embora há pormenores que surgem no calor do jogo e que exigem uma resposta imediata. Não estarei no banco, mas vou ver o jogo noutro ponto de vista e serei mais um a ajudar", confidenciou Petit, revelando que almoça todos os dias com o presidente Vítor Murta, mas que ainda não abordou o cenário de reforços para janeiro: "Ainda não falamos sobre uma eventual reformulação. O foco está aqui porque acho que há qualidade e capacidade e porque não só procuro adaptar-me ao que tenho, bem como ao trabalho que já foi desenvolvido no passado para, com inteligência e espírito de compromisso, tirar o máximo partido de cada solução à disposição".