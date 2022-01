Petit: «Sinto-me um treinador diferente daquele que começou a carreira»

Petit falou esta sexta-feira aos jornalistas presentes na conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Boavista e Tondela, agendado para as 20:30 horas deste sábado, no Estádio do Bessa, encontro em que atingirá a marca dos 200 jogos como treinador na Liga portuguesa."Claro que é uma marca importante, ainda por cima sendo um treinador ainda novo, aos 45 anos, é muito interessante chegar a este número. Quero aproveitar para agradecer a todos os atletas que estiveram comigo nesta caminhada em todos os clubes por onde passei e claro que me sinto o treinador diferente daquele que começou a carreira. Sinto-me muito mais experiente e maduro, como é natural. Muito mais preparado depois de tantos jogos na Liga", começou por dizer o técnico, alertando para a qualidade do adversário que se segue."Vamos encontrar uma equipa que inverteu o ciclo negativo com a vitória sobre o Moreirense. Uma equipa com qualidade, que joga muito bem em posse e tem boas dinâmicas, mas olhamos para o que é o Tondela e também para nós. O nosso foco passa pelo que é a tarefa que temos pela frente e a ideia é estarmos prontos para dar uma boas resposta e dar continuidade ao bom momento em que estamos; procurando iniciar o novo ano com uma vitória, esse é o objetivo", atirou.