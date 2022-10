Petit sobre a polémica a envolver Hamache: «Fui jantar com a minha mulher»

Petit contornou a polémica em torno das suspeitas que Hamache levantou nas redes sociais ao referir o argelino já não faz parte do grupo e a colocou o foco na receção ao Marítimo e, principalmente, na resposta pretendida ao desaire sofrido em Famalicão, na última jornada."O Hamache já não está cá, não faz parte do grupo. Não vi muito do que publicou porque fui jantar com a minha mulher, falar com ela. Já tenho filhos crescidos e, agora que a oportunidade existe, tento dar-lhes algum apoio", começou por referir o técnico, para logo de seguida sustentar a união do seu balneário: "Não estou na cabeça do Hamache, nem vou estar a responder-lhe. Tenho sete anos de treinador e este é um dos melhores grupos que apanhei. Fiz 60 por cento da época passada e, dos que entretanto fui buscar, foi no sentido de enquadrarem-se com a imagem do Boavista".Sobre a partida frente aos madeirenses e a perspectiva da melhor casa das últimas épocas, o responsável axadrezado foi objetivo a sublinhar a "vontade de dar uma boa resposta em relação ao que aconteceu em Famalicão"."Espero um jogo extremamente complicado frente a um adversário que quer reagir a um arranque complicado, mas temos dado uma boa resposta em casa e a boa moldura humana vai reforçar a nossa vontade", comentou Petit, recusando a ideia de pressão acrescida das bancadas em função do contexto axadrezado: "A pressão é boa porque nós gostamos é de olhar para bancadas cheias. Dá mais motivação. Conheço bem este balneário. É um grupo com coragem e que sabe o que quer. Temos 11 mil bilhetes vendidos e esperamos ter ainda mais ingressos distribuídos porque queremos ter o apoio do público, até porque os adeptos reconhecem o nosso bom início de época e também querem ver uma resposta".