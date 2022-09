Petit sobre Roger Schmidt: «Temos de dar os parabéns pelo que tem feito e pelo seu discurso»

Após ter sido um dos oradores do último painel da edição de 2022 do World Scouting Congress, Petit falou à comunicação social e abordou a chegada de Roger Schmidt ao Benfica.

"Eu gosto porque passei quatro anos na Alemanha e ele também trabalhou lá. É um campeonato muito competitivo, muito diferente do nosso. Traz ideias e uma cultura diferentes, uma nova forma de comunicar, quer para a comunicação social, quer para os adeptos do Benfica. Se gostamos de ter treinadores portugueses lá fora, também temos de os saber receber [os treinadores estrangeiros]. Está a fazer um bom início de campeonato, com uma proposta diferente daquilo a que estávamos habituados. Temos de dar os parabéns pelo que tem feito e pelo seu discurso", vincou o técnico do Boavista.