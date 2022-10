Petit: «Somos um clube muito importante, viu-se a felicidade do Vitória a festejar»

Petit analisou as incidências da derrota tardia (3-2) na casa do V. Guimarães, assumindo que a expulsão de Ricardo Mangas dificultou as contas das panteras."Com a expulsão do Mangas tornou-se mais difícil, mas com um a menos demos a volta ao resultado. Agarramo-nos ao resultado, tínhamos de ser solidários, mas não podemos sofrer um golo de um lançamento lateral. Depois, o Bruno não podia ter saído do campo, ficamos com dois jogadores a menos no lance do terceiro golo, não podemos ceder dois golos em lançamentos. O campo estava pesado, os jogadores foram solidários. Quando estávamos a ganhar 2-1 íamos tirar o Bruno Lourenço, mas quando ia para fazer a substituição nasceu o 2-2 de um lançamento. Não podemos dar dois golos com muita gente na área. Tínhamos de ser mais agressivos e agarrar-nos ao resultado", referiu à Sport TV, relevando os festejos efusivos do rival vimaranense."Somos um clube muito importante. Viu-se a felicidade do Vitória a festejar. Estamos num ciclo negativo, mas somos homenzinhos e vamos reagir", frisou.