Petit sonha com a final four da Allianz Cup: «Estes jogadores merecem»

O Boavista precisa apenas de um empate para garantir uma presença inédita na final four da Allianz Cup e Petit assume que sonha em levar os axadrezados a essa etapa da competição, mas garante que o caminho para lá chegar passa por vencer os arsenalistas e não pela luta pelo empate. Até porque, admite, jogar para não perder às vezes pode dar maus resultado."Nestes 15 dias o foco é sempre trabalhar, sermos mais fortes, incutir as ideias, esse é o pensamento da equipa técnica. Temos forçado em termos individuais para tirar partido de cada um e para o coletivo ser mais forte. Amanhã teremos um adversario difícil, mas o foco passa por continuar a dar um bom resultado. Queremos ganhar, não vamos jogar para o empate. Agora, temos de ser inteligentes. Num jogo de futebol passamos por vários momentos, com bola sem bola, e temos de saber transitar, saber contra-atacar e temos de ter equilibrio. Temos feito esse trabalho, tanto em termos físicos e táticos. Já vejo crescimento. Falta ganhar. As vitórias trazem confiança. Vimos de um ciclo em que não temos ganho. Queremos lutar pela vitória, queremos muito estar na final four", disse o técnico.Há quatro jogos sem perder frente ao Sp. Braga, Petit tem arranjado sempre um antídoto para travar os arsenalistas, mas esse não é um dado ao qual se agarre para o jogo desta quinta-feira."Não, sabemos que o contexto é diferente, alturas diferentes e competição diferente. Uma competição onde vamos encontrar uma equipa forte, com qualidade, bem trabalhada, mas estamos focados em dar uma boa resposta, mudar o ciclo de jogos e temos de dar continuidade ao que temos trabalhado. Não a nível de resultados, mas acima de tudo em dar uma boa resposta dentro da equipa que é o Sp. Braga, com procesos bem definidos. Trabalhámos bem para isso. Há jogadores que podem desequilibrar do outro lado, há procesos bem definidos, mas é um jogo diferente. Jogamos com dois resultados, mas o pensamento é fazer um bom jogo e ganhar. Temos de lutar pela vitória. É a eliminar", frisou.