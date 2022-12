Petit: «Temos uma oportunidade de voltar às vitórias no campeonato»

Petit, treinador do Boavista, fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo com o Estoril, a contar para a 14.ª jornada da Liga Bwin. No lançamento do encontro, o técnico realçou a vontade da equipa em regressar aos triunfos no campeonato, depois de ter aproveitado a Allianz Cup para quebrar o jejum de vitórias, e também o desejo de sarar as feridas causadas pela saída da prova."É o regresso ao campeonato depois de seis semanas de paragem e o foco agora está só no campeonato. Sabemos que não ganhamos há algum tempo no campeonato, mas temos uma aqui uma oportunidade de fazer o nosso trabalho e é com esse intuito que trabalhamos esta semana, depois da eliminação da Taça da Liga. Reforçámos algumas coisas que estavam menos bem e que temos vindo a trabalhar, para amanhã estarmos preparados para um adversário difícil, com boa equipa, jogadores irreverentes e processos bem definidos, mas olhamos sobretudo para o que podemos fazer e estamos ansiosos por dar uma boa resposta e voltar às vitórias no campeonato.""Não escondemos que queríamos estar na final-four, mas não conseguimos. Vimos o que não correu não bem e temos para ultrapassar esse momento que não foi tão bom, para agora nos focarmos no campeonato, lutando sempre pelos três pontos e por voltar às vitórias na prova, sabendo que o adversário também não ganha há alguns jogos. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas estamos preparados para voltar amanhã com os três pontos na bagagem.""Foram lances que nós reforçámos sempre e que trabalhámos, mas às vezes falha a concentração ou um detalhe. Sofremos um golo numa falta em que aparece um jogador adversário no meio de três nossos. Depois concedemos outro numa transição após uma bola parada a nosso favor, em que estávamos desequilibrados, o que também é fruto da juventude do plantel. Antes de bater uma falta tens de ver o equilíbrio da equipa, estavam sete ou oito jogadores na área de Ac. Viseu, eles ganharam a bola e saíram numa transição que acabou por matar o jogo com o segundo golo. Não podes ter esses desequilíbrios e tens de ter jogadores em campo que possam servir de suporte e equilíbrio para se evitar estes pormenores que deitam tudo perder. Temos muita juventude no plantel e é com os erros que se aprende.""Todas as derrotas são dolorosas, mas temos de as saber ultrapassar. Eu e a equipa técnica vimos o que temos de melhorar em termos de processo, que foi mudado, porque jogávamos com um sistema de jogo com três centrais e agora temos atuado com uma defesa a quatro. As semanas foram positivas, porque recuperamos vários jogadores lesionados e em ambos os sistemas consolidámos as nossas ideias. O foco está em reagir, porque aqui a exigência são sempre os três pontos, mas estes jogadores são os mesmos que arrancaram bem o campeonato e nem tudo estava bem nessa altura, nem tudo está mal agora. Temos de nos focar no campeonato, está a poucos pontos dos lugares mais acima na tabela e queremos voltar ao que fizemos no início da época. Podemos não ganhar, mas temos de deixar tudo dentro de campo. É essa a nossa responsabilidade."