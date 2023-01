Petit: «Tínhamos de assumir o comando da partida e conseguimos»

Petit, treinador do Boavista, analisou a vitória por 4-2, em casa, sobre o Portimonense, a contar para a 18ª jornada da Liga Bwin."Estamos a crescer de jogo para jogo, a lutar. Penso que foi um bom jogo da nossa parte, demos uma boa resposta. Quando soubemos da constituição da equipa do Portimonense, sabíamos que o jogo deles podia passar muito só pela transição e que iam fazer um bloco mais baixo. Tínhamos de assumir o comando da partida e conseguimos. O Portimonense é uma equipa que joga muito nos duelos individuais, que acompanham muito os jogadores. Nós tivemos algumas situações na primeira parte para marcar e, se calhar, devíamos ter estado melhor no remate e no último passe e não conseguimos. Ao intervalo, disse-lhes que tínhamos de continuar a dar brilho e intensidade ao jogo, que as oportunidades iam continuar a aparecer, mas faltava melhorar o último passe, aparecer mais gente dentro de área. Na segunda parte, penso que entrámos bem e fizemos dois golos. Depois, o Portimonense fez golo na primeira vez que foi à nossa baliza, o 2-1, mas nós reagimos logo. Jogámos na transição, no erro, tínhamos muito espaço nas costas e o Yusupha e o Mangas conseguiram fazer mais dois golos. [...] Estamos satisfeitos com aquilo que foi o jogo", resumiu o técnico dos axadrezados.