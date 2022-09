Petit: «Vai ser difícil para nós, mas também para o Sporting»

Petit olha para o Sporting com o respeito natural de quem assume o bom momento dos leões, mas também regista o excelente início de campeonato do Boavista. O treinador fez a antevisão do duelo deste sábado, no Bessa, deixando várias ideias fortes.Ambição pela vitória: "As expectativas são sempre boas, apesar de sabermos que vamos ter pela frente um jogo de elevado grau de dificuldade. O Sporting atravessa um bom momento, com quatro vitórias seguidas e sem sofrer golo, mas nós também estamos bem e temos a ambição de conquistar os três pontos."Preparados para o leão: "Tivemos uma boa vitória em Arouca e vai ser um bom jogo. Claro que será muito difícil, frente a um candidato ao título. Estamos preparados."Sistemas semelhantes: "O sistema das duas equipas é muito semelhante, mas há sempre pormenores que depois fazem a diferença. O Sporting tem jogadores de muita qualidade e acho que os duelos individuais podem fazer essa diferença."Sporting com alterações: "Identificamos muito bem o que é o Sporting. Pode haver alterações e alguma rotatividade que o Rúben tem feito também para os jogos do campeonato, mas esperamos um Sporting com muita qualidade, dentro do que tem mostrado nestes últimos jogos. De qualquer maneira, esperamos também dar uma boa resposta e trabalhar pelos três pontos."Sem vitórias há 18 jogos: "O calendário ditou assim, nunca sabemos se há bons ou maus momentos para defrontar os grandes, mas também vimos de uma boa vitória e estamos a atravessar um bom momento. Vai ser difícil para nós, mas também para o Sporting. As equipas que chegam aqui ao Bessa sabem disso. É certo que já não ganhámos ao Sporting há 18 jogos, mas vamos tentar vencer. É esse o nosso principal objetivo."