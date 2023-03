Petit: «Vamos a Alvalade com a ambição de discutir o resultado»

A atravessar uma fase positiva no campeonato, o Boavista visita este domingo o Sporting, formação contra a qual averbou uma das melhores vitórias da presente temporada. Apesar das dificuldades, o técnico Petit garante que os axadrezados vão a Alvalade para discutir os três pontos, não esperando que a fadiga causada pelo jogo europeu dos leões se traduza numa equipa de Rúben Amorim fragilizada."Vamos encontrar um adversário extremamente moralizado, que vem de três vistorias seguidas para o campeonato e de um jogo muito bem conseguido contra o primeiro classificado da Liga inglesa. É uma equipa com bons processos, muito bem orientada e trabalhada, com vários jogadores que podem fazer a diferença, portanto esperamos um jogo muito difícil, mas vamos a Alvalade com ambição de discutir o resultado e preparados para dar uma boa resposta. Não queremos estar encostados lá atrás, mas sabemos que nestes jogos, a equipa adversária obriga-nos a passar por momentos de sofrimento a defender, sendo que teremos de procurar sair nas transições.""Estávamos com uma linha de três na defesa na primeira volta e amanhã poderemos voltar a utilizá-la, até porque tem sido nessa formação que tenho defrontado o Sporting de Rúben Amorim anteriormente. Temos esses dois sistemas para amanhã, mas o mais importante é focarmo-nos no que podemos fazer. A equipa está bem e confiante, trabalhou aquilo que são as dinâmicas do Sporting, que atravessa um bom momento e tem muita variabilidade no momento ofensivo. Sabemos que vamos passar por momentos difíceis, mas temos de ter personalidade com bola, atacar e chegar com gente à frente e no processo defensivo estar preparados para as diagonais dos avançados e as bolas nas costas. Esperamos também ter um bocado de sorte. O Boavista já não ganha há 47 anos em Alvalade para o campeonato, mas nada é impossível e queremos dar continuidade à nossa boa fase.""Poderão ter mais algum desgaste, mas são jogadores estão habituados a jogar de três em três dias, que lutam por esses objetivos, de ser campeão e entrar na Liga dos Campeões e o Sporting tem jogadores no plantel para combater esse fator. Não acredito na fadiga, mas sim na motivação. Acredito que vamos enfrentar um Sporting forte e nós teremos de ser fortes mentalmente, com personalidade, querendo jogar e discutir o jogo. O Sporting é favorito, mas queremos contrariar isso.""Temos muitos jogos pela frente e olhamos jogo a jogo. Este é um jogo difícil, mas estão três pontos em disputa e vamos com a mesma ambição de sempre, tanto nos jogos em casa como fora. Atravessamos um bom momento, temos feitos bons jogos, podíamos ter tido melhores resultados nos últimos jogos em casa, em que empatamos, vencemos no último jogo fora e demos uma boa réplica na Luz. Temos 33 pontos em disputa, três deles amanhã e vamos trabalhar para os conquistar.""Dentro do plantel, percebemos que tínhamos jogadores para mudar o sistema para 4-3-3 ou 4-4-2. Claro que demora algum tempo a ser trabalhado, mas também é preciso inteligência dos jogadores e o processo de treino tem de corresponder para se conseguir fazer essa mudança a meio da época. Os jogadores ficaram satisfeitos pelas melhorias nesse sistema, mas a equipa está sempre preparada para jogar, seja em 4-3-3 ou com uma linha de 5, num 5-4-1. Temos jogadores que nos permitem mudar de sistema durante o jogo sem fazer substituições, como é o caso do Mangas, ou até do Agra, que foi lateral-direito na última partida. Temos esse plano de trabalho semanalmente para apresentarmos sempre uma equipa competitiva.""Peñaranda continua indisponível, mas temos um outro jogador que tem jogado e que se lesionou esta semana e não poderá dar o seu contributo amanhã, mas não vou revelar quem é."