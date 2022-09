Petit vence Sporting pela primeira vez ao 16º confronto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Petit encerrou a malapata contra o Sporting. Ao 16º jogo diante dos leões, o técnico de 45 anos somou, por fim, a primeira vitória – e logo em grande estilo, dado que é a primeira vez que soma três triunfos seguidos (P. Ferreira, Arouca e Sporting) à frente dos axadrezados desde que estes estão na Liga.

Seja ao serviço do Boavista (em dois períodos distintos da carreira), Tondela, Moreirense, Marítimo ou B SAD, nunca antes o antigo jogador havia derrotado os verdes e brancos. Com a noite de ontem, passa a somar 1 vitória, 5 empates e 10 derrotas, com um saldo de 12 golos marcados e 27 sofridos.