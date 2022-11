Petit: «Vitória importante para dar confiança»

No final da partida com o B SAD, que os axadrezados venceram por 3-2 depois de terem estado a perder por 2-0, Petit estava naturalmente satisfeito com o regresso do Boavista às vitórias."Vínhamos de um ciclo não positivo, onde as coisas não estavam a correr como desejávamos. Hoje, até entrámos bem, com uma bola na barra do Salvador Agra, mas começámos a ter alguns problemas e a perder bolas, fruto da ansiedade de não estarmos a ganhar. Contudo, são jogadores que trabalham e que não viram a cara à luta. Depois do 2-0, conseguimos reagir e fizemos o 2-1. A segunda parte foi completamente diferente, com duas bolas na barra e dois golos. Defrontámos uma equipa de escalão inferior, mas que é sempre difícil em sua casa. Foi uma vitória importante para dar confiança aos jogadores.Antes da paragem [para o Mundial], nunca sabemos se é bom ou não. Tivemos este ciclo que não foi tão positivo, mas são ciclos que todos atravessam na temporada. Esperamos que tenha passado e queremos, jogo a jogo, conseguir as vitórias. O foco é sempre o próximo jogo. Estas semanas longas vão servir para trabalhar os processos".