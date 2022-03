Plantel do Boavista foi testado por precaução e os resultados vieram todos negativos

O lateral Reggie Cannon testou positivo à Covid-19 ao serviço da seleção dos Estados Unidos da América e a SAD axadrezada decidiu testar todo o plantel axadrezado como medida de precaução, até porque na última jornada a formação do Bessa defrontou o FC Porto, que posteriormente confirmou as infeções de Pepe e Taremi.Motivos de preocupação acrescidos, mas sem reflexos no grupo de jogadores que está a trabalhar sob o comando de Petit, uma vez que os resultados das avaliações foram todos negativos.Quanto a Reggie Cannon, já falhou o compromisso frente ao México e, naturalmente, também não será utilizado nos encontros com Panamá e Costa Rica, uma vez que encontra-se a cumprir o período de isolamento obrigatório, mas ainda não há certezas sobre a sua disponibilidade para a visita a Famalicão, agendada para 2 de abril.