Plantel dos axadrezados ajuda Lions Clube da Boavista

O plantel do Boavista juntou-se à causa do Lions Clube Boavista e contribuiu com um donativo à instituição de cariz social, numa cerimónia realizada na manhã desta sexta-feira, no Bessa e na qual estiveram presentes vários representantes do Lions Clube, incluindo Elsa Fontes, presidente do Lions da Boavista, e Georgy Glushik, vice-coordenador do Lions Clube Portugal, para além de Rafael Bracali, que entregou a verba angariada pela equipa principal de futebol.O Lions Clube Boavista é um dos núcleos representativos desta Organização Não Governamental com alcance mundial, que está ao serviço da comunidade em torno de várias áreas de necessidade, com destaque para a luta contra o cancro infantil e na promoção da solidariedade social na cidade do Porto.Inserido no Boavista Mais Solidário, os axadrezados têm em vigor um protocolo de cooperação com o Lions Clube Boavista e o Leo Clube Boavista, que, entre outras ações, contempla a presença dos logos das referidas instituições nos calções do equipamento da equipa principal de futebol, numa forma de ajudar a sensibilizar a sociedade para a necessidade de contribuir de uma forma cada vez mais ativa para as causas sociais.O capitão Rafael Bracali entregou uma verba ao Lions Clube Boavista em representação do grupo de trabalho que contribuiu para a angariação. "Todo o plantel se sente bem em ajudar esta e outras causas sociais, faz parte das nossas obrigações. Estamos em sintonia com o clube na necessidade de ajudar quem mais precisa. Quando nos falaram nesta possibilidade, ninguém hesitou em ajudar e contribuir para uma causa tão nobre", registou Bracali no final de cerimónia.Elsa Fontes, presidente do Lions Clube Boavista, mostrou-se grata pelo gesto do Boavista, reconhecendo o grande trabalho realizado pelo clube na vertente social: "Gostaria de agradecer ao Boavista pelo gesto, mas também pela verba disponibilizada, que nos vai ajudar imenso nas nossas causas, nomeadamente o Projeto LUCAS, fulcral na investigação do cancro infantil".Por sua vez, Georgy Glushik, vice-coordenador do Lions Clube Portugal, deu os "parabéns ao clube" e ao núcleo da Boavista por esta iniciativa. "Os Lions trabalham há muitos anos nas áreas associadas à solidariedade e este donativo é muito importante na luta contra o flagelo social do cancro infantil, porque ajuda a diminuir o sofrimento das crianças e respetivas famílias", explicou.