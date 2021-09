Porozo continua no Bessa

Jackon Porozo vai continuar no Boavista. Essa foi a garantia dada por João Pedro Sousa na conferência de imprensa realizada ao início da tarde desta quarta-feira, no Bessa.





O defesa-central equatoriano recebeu uma proposta dos mexicanos do Tigres, que estavam na disposição de pagar 3,5 milhões de euros pelo seu passe, mas a negociação não avançou e Jackson Porozo está mesmo convocado para o jogo desta 5.ª feira, em Paços de Ferreira, para a Allianz Cup."O Porozo pelo potencial que tem é natural e normal que cheguem ofertas para ele, mas é jogador do Boavista e vai continuar a ser. Ele sabe disso e tem consiciência que um dia a sua oportunidade vai chegar, mas agora vai continuar a precisar de trabalhar, para crescer e evoluir dentro do Boavista", registou João Pedro Sousa.