Porozo muito agradecido

O central Jackson Porozo, entretanto vendido aos franceses do Troyes, despediu-se do universo axadrezado com uma nota nas redes sociais onde começou por vincar uma dívida de “gratidão ao Boavista pela confiança, carinho e respeito” que recebeu. “Agradeço a todos os que colaboraram para o meu crescimento. Uma palavra especial também para os adeptos. Foi uma honra vestir o manto axadrezado. Juntos formámos uma grande família, mas é hora de voar e seguir novos desafios”, escreveu o defesa equatoriano, reconhecendo ser uma despedida com “o coração apertado”.