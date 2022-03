Porozo na mira do Fenerbahçe

Porozo continua a dar que falar. O defesa-central foi apontado ao Fenerbahçe uma vez mais, agora como alvo para a próxima temporada. A notícia foi avançada na Turquia e depois replicada no Equador, país do qual o defesa-central é originário.

De acordo com as mesmas informações, a transferência, a concretizar-se, seria a título definitivo. No entanto, o Fenerbahçe não será o único emblema interessado no central, que é, segundo a mesma fonte, seguido por AC Milan, Sassuolo e Bordéus. Sporting e Benfica também foram mencionados. Jackson Porozo, recorde-se, tem contrato com os axadrezados por mais três temporadas.