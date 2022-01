Porozo volta a ser opção

Jackson Porozo deve estar hoje de regresso aos treinos no Bessa, se tudo correr conforme o previsto. O defesa-central equatoriano acusou positivo à Covid-19 a dois dias do jogo com o Tondela, pelo que hoje completa o ciclo de sete dias obrigatórios de isolamento e será assim novamente opção para Petit, tendo em vista o jogo com o Gil Vicente.