Presidente do Boavista punido com 45 dias de suspensão e multa de 2.652 euros

O Conselho de Disciplina emitiu, esta terça-feira, o despacho com a decisão do Processo Disciplinar que tinha sido instaurado a Vítor Murta, presidente do Boavista, na sequência das suas polémicas declarações no final do jogo do Boavista com o Rio Ave, a 10 de abril passado, no Bessa. O dirigente foi punido com 45 dias de suspensão e multa de 2.652 euros.





"Infelizmente estou aqui por motivos menos agradáveis para o futebol. (...) O Boavista é a equipa com mais cartões vermelhos, é a equipa com menos jogadores em campo durante mais tempo e é a equipa que tem sofrido mais grandes penalidades. Se isto é para dizer quem desce e quem sobe, serve para poupar nas deslocações e nos estágios", disse, na altura, o líder axadrezado."Estou preocupado com o estado do nosso futebol, mas não com destino desta equipa porque, mesmo contra tudo e contra todos, vamos permanecer na Liga. Demonstrámos o espírito da pantera e vamos encher de orgulho todos os boavisteiros", apontou ainda, na sala de imprensa do Estádio do Bessa depois do empate a três bolas.Ora, o Conselho de Disciplina considerou ter existido infração enquadrada como lesão da honra e reputação e denúncia caluniosa, sendo que Vítor Murta foi reincidente nesta infração.André Geraldes, presidente da SAD do Estrela da Amadora, foi punido com 60 dias de suspensão e multa de 612 euros por "incumprimento de deliberação ou suspensão" relativa ao jogo do Estrela com o Rabo de Peixe, do Campeonato de Portugal, realizado a 11 de abril passado.