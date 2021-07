Procura elevada de bilhetes no Bessa

A fila de dezenas de adeptos axadrezados que pretendem obter um ingresso para a eliminatória da Allianz Cup a realizar no domingo à noite no Estádio do Bessa frente ao Portimonense já dura desde manhã.





Procura intensa também porque o Boavista decidiu oferecer bilhetes a todos os associados com as quotas em dia, na certeza que a entrada no recinto também implica que cada pessoa tem de apresentar o Certificado Digital que comprove a vacinação completa ou teste de PCR realizado até 72 horas antes do jogo ou ainda um teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo.