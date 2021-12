Proibição da FIFA vai ser levantada

Numa altura em que a imprensa desportiva brasileira avança que o Boavista já recebeu notificação da FIFA em relação à proibição de inscrever jogadores, devido ao pagamento em falta ao Vasco da Gama no negócio da contratação de Nathan, os axadrezados fizeram saber, junto a Record, que a situação está perto de ficar resolvida.Tal como foi noticiado em Setembro, o clube português tinha pedido a intervenção da FIFA devido a dúvidas relacionadas com a entidade a que deveria efetuar o pagamento, uma vez que a antiga direção do clube brasileiro já tinha antecipado a verba a uma entidade financeira, levantando a questão sobre se deveria ser o clube ou essa entidade a receber a verba.Segundo o Boavista, a FIFA apenas recentemente respondeu a esse pedido de esclarecimento do clube e, ainda que o pagamento não tenha sido já efetuado, o que levou à proibição momentânea de inscrever jogadores, a transferência será feita em breve para que castigo da entidade que gere o futebol seja levantado.Neste momento, o Boavista tem em falta o pagamento da primeira tranche dos 1,1 milhões de euros da clausula de compra obrigatória de 75 por cento dos direitos desportivos de Nathan ao Vasco da Gama, ou seja, uma dívida de 550 mil euros que deveria ter sido liquidada a 31 de julho deste ano. A segunda tranche vence a 31 de dezembro.A situação deverá ficar resolvida a tempo da abertura do mercado de janeiro.