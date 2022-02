Providência cautelar no TAD suspende castigo

O Boavista avançou com uma providência cautelar para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) relativamente à punição de um jogo à porta fechada decretada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, a cumprir na receção ao Vizela, na jornada que se avizinha, sendo que este recurso tem efeitos suspensivos no que diz respeito à pena aplicada.O castigo em causa surgiu na sequência do incumprimento de deveres detectado durante a receção ao Belenenses SAD (0-0), em 25 de outubro de 2021, e diz respeito a infrações ao que está regulamentado pela Liga Portugal, concretamente o artigo 127.º, alusivo à inobservância de outros deveres, bem como ao artigo 87.º-A, dedicado ao incumprimento de deveres de organização."O clube que não instale e mantenha em funcionamento um sistema de videovigilância de acordo com o preceituado nas leis aplicáveis é punido com a sanção de multa entre o mínimo de 50 e o máximo de 100 unidades de conta. Em caso de reincidência no ilícito, para além da sanção prevista, o clube é punido com a sanção de realização de um a dois jogos à porta fechada", frisam os regulamentos.