Quatro jogadores do Boavista em ação internacional

Estando quase a terminar a pausa internacional e com a próxima jornada da Liga Bwin a aproximar-se, o Boavista ainda conta com alguns elementos importantes do plantel a trabalhar com as respetivas seleções.





Habituais titulares nos axadrezados, Chidozie e Makouta repetiram o feito pela Nigéria e pelo Congo, respetivamente, alinhando os 90 minutos nos jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.O guarda-redes Alireza Beiranvand, reforço das panteras para esta época, também voltou a ser o titular do Irão na partida frente ao Iraque, e conseguiu manter a baliza a zeros pela segunda vez consecutiva.Por fim, Tiago Morais entrou aos 69 minutos da partida dos sub-19 de Portugal frente à República Checa, contabilizando a segunda internacionalização por este escalão.O Boavista joga com o Portimonense no próximo domingo, no Estádio do Bessa XXI.