Rami rescinde com o Boavista

O Boavista anunciou, esta quinta-feira, a rescisão de contrato "por mútuo acordo" com o defesa-central francês Adil Rami.





O jogador, de 35 anos, esteve uma época no Bessa, cumprindo 22 jogos, e tinha ainda mais um ano de contrato com os axadrezados. Na atual pré-época, Rami ainda participou no jogo particular com o Leixões, mas depois ficou fora dos trabalhos devido a uma lesão muscular."A Boavista FC, Futebol SAD e o jogador Adil Rami acertaram, por mútuo acordo, a desvinculação contratual, terminando uma ligação iniciada na época de 2020/21.A Boavista FC, Futebol SAD agradece todo o profissionalismo e contributo prestado por Adil Rami ao longo da última temporada, desejando-lhe as maiores felicidades para a sua carreira."